Bloomberg: в Германии начали подготовку к возможной войне

Берлин подготавливает гражданскую инфраструктуру страны к потенциальному военному сценарию, не взирая на малое количество средств в оборонном ведомстве, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Информагентство указывает, что в немецком Бременхафене проводится модернизация на сумму в 1,35 млрд евро крупнейшего европейского порта на побережье Балтийского моря, который специализируется на перевозке автомобилей. Финансируются мероприятия из госбюджета. Осуществляется укрепление погрузочных платформ, чтобы они смогли перемещать военное оборудование, к примеру, 60-тонный танк Leopard к линиям фронта.

В материале отмечено, что проект – частью широкомасштабной подготовки Германии на случай возможной войны. Как подчеркиваеся, в условиях военных действий в ЕС ФРГ отведена стратегически значимая позиция ввиду своего расположения и промышленности.

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