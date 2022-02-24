Съёмочная группа СТВ проехала около 80 км вдоль границы с Украиной. И вот что удалось снять

Сложившаяся ситуация в Украине стала поводом для очередной волны фейков и провокационных сообщений. Развязана полноценная информационная война, население намеренно вводят в заблуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые деструктивные Telegram-каналы распространяют сообщения о военных действиях в Беларуси и эвакуации жителей, в том числе из районов на границе с Украиной. Съемочная группа СТВ отправилась в приграничные районы, чтобы оценить ситуацию. Репортаж Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Еще до обеда в Telegram-чатах появилось вот такое тревожное сообщение: в поселке Тереховка Добрушского района местным жителям приказали освободить жилье для военных или других целей, не уточняется. Другой источник сообщает, что в этом же населенном пункте с утра слышны выстрелы и сирены. Мы сейчас находимся в Тереховке. Что мы видим? На улице никакой паники, люди ходили на работу, в штатном режиме работает больница.

– Предприятия работают? То есть на работу пошли, эвакуации нет?

– Нет-нет-нет, все работают. Подтвердить информацию об эвакуации белорусов не удалось и в следующей приграничной деревне.

Анна Корольчук:

Деревня Круговец находится буквально в пяти минутах от монумента «Три сестры». Местное сельхозпредприятие работает, магазины также открыты и принимают покупателей. А жители говорят, что утром, как обычно, отправили детей в детский сад и школу. Съемочная группа следовала по маршруту, описанному в деструктивных чатах, но местные жители вовсе не торопились собирать вещи.

Все нормально, люди голосуют, только с участка. Дети в школе, все в школе у нас. Действительно ли в поселке Тереховка приказали освободить жилье? Пообщались с местным жителем Занятия в агрогородке Новая Гута сегодня проходили по расписанию. Дети, а это более 300 школьников, как обычно, учились в две смены. Читайте здесь.