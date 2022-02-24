Съёмочная группа СТВ проехала около 80 км вдоль границы с Украиной. И вот что удалось снять
Сложившаяся ситуация в Украине стала поводом для очередной волны фейков и провокационных сообщений. Развязана полноценная информационная война, население намеренно вводят в заблуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые деструктивные Telegram-каналы распространяют сообщения о военных действиях в Беларуси и эвакуации жителей, в том числе из районов на границе с Украиной.
Съемочная группа СТВ отправилась в приграничные районы, чтобы оценить ситуацию. Репортаж Анны Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Еще до обеда в Telegram-чатах появилось вот такое тревожное сообщение: в поселке Тереховка Добрушского района местным жителям приказали освободить жилье для военных или других целей, не уточняется. Другой источник сообщает, что в этом же населенном пункте с утра слышны выстрелы и сирены. Мы сейчас находимся в Тереховке. Что мы видим? На улице никакой паники, люди ходили на работу, в штатном режиме работает больница.
– Предприятия работают? То есть на работу пошли, эвакуации нет?
– Нет-нет-нет, все работают.
Подтвердить информацию об эвакуации белорусов не удалось и в следующей приграничной деревне.
Анна Корольчук:
Деревня Круговец находится буквально в пяти минутах от монумента «Три сестры». Местное сельхозпредприятие работает, магазины также открыты и принимают покупателей. А жители говорят, что утром, как обычно, отправили детей в детский сад и школу.
Съемочная группа следовала по маршруту, описанному в деструктивных чатах, но местные жители вовсе не торопились собирать вещи.
Все нормально, люди голосуют, только с участка. Дети в школе, все в школе у нас.
Действительно ли в поселке Тереховка приказали освободить жилье? Пообщались с местным жителем
Занятия в агрогородке Новая Гута сегодня проходили по расписанию. Дети, а это более 300 школьников, как обычно, учились в две смены. Читайте здесь.
Звонок на урок сегодня звучал не только в средней школе, но и в соседних, музыкальной и спортивной. В двух минутах от границы с Украиной продавцы, как и каждый день, разворачивали уличную торговлю, свободно двигались легковые автомобили.
Наша съемочная группа проехала около 80 километров вдоль южной границы Беларуси. За три часа мы не слышали ни стрельбы, ни сигналов о тревоге. Местные жители, завидев журналистов, удивлялись и интересовались, что произошло. Хотя именно с таким вопросом приехали мы сами. Накаляют обстановку лишь сообщения из анонимных источников.
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