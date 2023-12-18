Выбираем депутатов! Как отличить правду от вбросов? Обсудили эксперты

Электоральная кампания входит в активную фазу, с 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология, как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Чему обучают членов избирательных комиссий?
Кирилл Казаков, СТВ:
Что новое для вас в эту кампанию? Я знаю, что многие председатели и члены избирательных комиссий прошли некую учебу в Академии управления. Чуть ли не реалистичные были разыграны схемы, когда может произойти какая-то провокация.
Евгений Алексо, председатель Могилевской областной избирательной комиссии:
Мы пока еще составы участковых комиссий не знаем. Этот процесс завершится к 25 января, когда будут образованы участковые комиссии. Но, как уже сказали, действительно на избирательном участке полноправным хозяином, если так можно выразиться, является председатель участковой комиссии и члены комиссии. На них лежит основная ответственность. А вот работники органов внутренних дел будут помогать в каких-то сложных ситуациях. Но за самим процессом организации будут наблюдать члены комиссий, наблюдатели, которые к этому периоду тоже обозначат свое присутствие на тех или иных избирательных участках. Я, наверное, соглашусь, что мы готовы к разным событиям, ситуациям. И будущие председатели участковых комиссий, я думаю, тоже психологически будут к этим процессам готовы. Мы предполагаем, что кампания должна пройти организованно.
Кирилл Казаков:
Что для вас лично стало новеллой, которую вы изучили и знаете, как на нее реагировать?
Алена Сырова, СТВ:
В 2020 году приходили толпами на участок.
Кирилл Казаков:
Очереди занимали без пяти восемь, гармошкой складывали бюллетени, фотографировали.
Евгений Алексо:
Я думаю, что в интересах избирателя, даже который придет под занавес, под закрытие участка, если он будет себя нормально вести, почему ему не дать возможность выразить свое волеизъявление, предоставленное ему Конституцией? Где-то и задержат на две минуты закрытие. Практика показывает, что этот процесс достаточно проходит организованно. Уже вспоминая референдум прошлого года, можно говорить о том, что, наверное, таких ситуаций быть не должно.
«Начнут заходить через регионы». О планах экстремистов
Кирилл Казаков:
Изучал некоторые планы наших экстремистов, и они говорят, что начнут заходить через регионы. Дескать, в Минске все слишком схвачено. Я думаю, что эта электоральная кампания пройдет достаточно спокойно. А какая сейчас в регионах ситуация? Они же пытались заводы раскачивать, фабрики – как там относятся к этому всему?
Денис Езерский, председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома:
Ставка на регионы была и в президентскую кампанию. Но, как показала практика, не все так просто. Потому что регионы как раз более, скажем так, настроены на эту кампанию в том числе. Мы проводили соответствующие социологические исследования: 93 % населения, например, нашей области знают о том, что произойдет 25-го числа. А 79 % на конец сентября были готовы прийти на избирательные участки. Поэтому задача, которая сегодня стоит – это максимальное информирование населения о том, что будет 25-го числа. Не зря говорят, что эта избирательная кампания, вообще выборы в местные Советы, в Палату представителей, сельские Советы очень тяжелые, для информационной поддержки – особенно. Потому что много людей, много бюллетеней, то есть надо в этом разобраться. А самое главное, люди у нас, к сожалению, не вдаются в подробности глубоко. Разницы большой не видят между депутатом Палаты представителей и депутатом городского совета.
Алена Сырова:
Одной из задач, когда мы голосовали за изменения в Конституцию, было перераспределение полномочий.
Кирилл Казаков:
Когда наши люди после обращаются к депутатам за помощью, они тоже очень редко разделяют депутата парламента и местного Совета. Для них депутат – это человек, который должен помочь.
Денис Езерский:
Самая главная сейчас задача, которая и перед идеологами стоит, и то, о чем мы по попросили и общественные объединения конструктивные, и политические партии – это работать с активом, с людьми. Работать на предприятиях, разъяснять.
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Белорусы аполитичны – это проблема для избирательной кампании?
Кирилл Казаков, СТВ:
Наше общество стало менее политизированным? Мы должны политизировать обратно народ или мы должны пройти с тем положением, которое есть сейчас?
Денис Езерский, председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома:
В этом и особенность, наверное, этих выборов. В том, что люди наши немножко аполитичны. Но они и дисциплинированы. Сегодня, в век информационных технологий, люди больше поглощены в бытовые вопросы, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны, чтобы в магазинах все было, чтобы на улицах освещение было. Такие вопросы волнуют население. Многие вопросы сегодня – это задача местных исполкомов, не депутатов. Но депутаты – это проводники тех проблемных моментов, которые на территориях, возможно, есть и которые надо решать.
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:
Федерация профсоюзов традиционно направляет огромное число наблюдателей во всех уровней комиссии, в том числе на участки для голосования. У них есть фактура, поэтому создают центры, куда стягивают всю фактуру. И становятся понятны те процессы системно, которые возникают. В 2020 году был очень высокий уровень политизации общества. И задача государственного аппарата, одна из многих, – эту политизацию перевести в политическую культуру и правовою грамотность. Ради этого и ведется та широкая информационная работа. И результатом должна стать и высокая явка на выборы, и конкурентные выборы. По этим показателям мы будем оценивать результативность.
Как противостоять воздействию на выборы извне?
Алена Сырова:
Наши оппоненты скажут: смотрите, в наших Telegram-каналах пять голосовалок разных, анонимных. Вот у нас такие альтернативные данные.
Кирилл Казаков:
Они с телефонов тоже звонят, из-за границы, начинают опрашивать людей. Электронные платформы. Там миллиард человек проголосовало. Несколько миллиардов. Как вы к этому относитесь, как нам этому противостоять?
Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:
Мы относимся с некоторой долей скепсиса и улыбкой, потому что эти так называемые опросы на платформах нельзя считать ни социологией, ни наукой. Это форма информационно-психологического воздействия, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. Вы прекрасно помните цифры: 97 %, 3 %. Информация очень часто используется для манипуляции, для дестабилизации. На что стоит обращать внимание? Компании, организации, которые преимущественно работают на западные государства, они практически не говорят о методологии проведения исследования, о принципах отбора респондентов. Очень часто бывает, что они в своих деструктивных, запрещенных пабликах проводят опрос, опросили 20-30 человек или накрутили с помощью ботов какие-то данные. И получили 3 или 97 %. А выборка строится исходя из официальных данных о социально-демографическом положении населения. Определенное должно быть опрошено количество мужчин, женщин, представляющих столичный регион, сельскую местность.
Популярные блогеры готовы участвовать в выборной кампании?
Алена Сырова:
Насколько популярные блогеры готовы включаться в работу?
Александр Бурда, заместитель председателя Молодежного совета при ЦИК Беларуси:
Популярные блогеры готовы работать в этом направлении. И у нас уже есть моменты, которые в ближайшем будущем выйдут в свет. Популярный сейчас сериал, который в России активно пиарится, полностью захватил TikTok наших молодых. А почему тема единого дня голосования не может быть главенствующей?
Кирилл Казаков:
Для этого нужно обладать таким же талантом, как создатели этого сериала. Как объяснить молодому человеку, что паспорт – это та же зачетка, только здесь это зачетка твоего гражданства? Может, он ваш TikTok просто пролистывает…
Александр Бурда:
Идти ногами и говорить о том, что сегодня именно твой голос имеет главенствующее значение.
Алена Сырова:
Мы привыкли, что главенствующая кампания – президентская. До нее еще год, поэтому можно не вникать. Зачем ему идти и принимать какие-то решения?
Александр Бурда:
Он впервые сходит на избирательный участок, сформирует мнение о своем участии в общественно-политической жизни страны и дальше будет активно участвовать и в парламентских выборах, и в президентских.
Кирилл Казаков:
Много молодых ребят на предвыборной кампании?
Александр Бурда:
Многих мы будем поддерживать. Те ребята, которые в 2019 году, представители молодежи, ныне являются депутатами, проявили очень активную кампанию, приняли несколько ключевых законодательных актов и в целом вели себя активно. Работали с молодежью, решали ее проблемы. Есть и у нас такие депутаты.
Крайне активизировались партии – вот в чем особенность кампании 2024-го
Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления БГУ, кандидат политических наук:
В чем особенность нынешней кампании в сравнении с предыдущим 30-летним периодом? В эту кампанию крайне активизировались политические партии. После развала СССР партии начали расти как грибы. Они объединялись, разъединялись, спорили. Занимались чем угодно, только не представляли интересы народа. Еще тогда молодой политик Александр Лукашенко заручился поддержкой населения вне партийной идентификации. Один из его лозунгов: я не с левыми, не с правыми, я со своим народом. Ситуация долгие годы не менялась. Еще в 2022 году у нас было 15 партий, которые также занимались чем угодно, только не представляли интересы народа. Многие из них были созданы под иностранные гранты.
Когда мы обсуждали поправки в Конституцию, был запрос у населения: какую роль партии будут играть в обновленном обществе? Финалом этого дискурса стало то, что Президент подписал закон о внесении изменений в закон о деятельности политических партий. Только три партии прошли перерегистрацию, и была создана новая партия «Белая Русь».
Запрос на партии есть, интерес к партиям есть. Люди пойдут на выборы, если почувствуют, что определенная конкуренция между партиями существует. Да, у нас демократия согласия, есть общественный консенсус по поводу основных ценностей жизни, наши партии конкурируют поверх демократической основы, но запрос на программы есть. И удивительно, что наше сегодняшнее политическое пространство шире, чем пространство у тех же США. Там две партии. И если мы эти две партии наложим на идеологический спектр, то получим маленький сегмент в центре. А у нас целых четыре партии.
Зачем нужны политические партии и в чем их отличие между собой? Узнали, кто должен объяснять это людям
Кирилл Казаков:
Как на региональном уровне происходит конкуренция между партиями? Многие говорят, что программы похожи… Как объяснять людям, в чем разница? И ваша ли это работа? По идее, партии должны конкурировать между собой, а они во многом похожи.
Денис Езерский:
Мы не должны объяснять. Для идеологов важно, что сегодня все политические структуры конструктивные. Это все наше. И здесь самое главное – это зависит от активности партии. В регионах это может быть не так выражено, как на республиканском уровне, потому что лидеры республиканских политических оргструктур – это лидеры, которые и стояли у основания организаций, они медийные, о них знают. Конечно, на региональном уровне, если мы спросим у обывателя, «знаешь ли ты о партиях?», они, может быть, и не назовут лидера региональной партии, областной. Задача идеологов вместе со СМИ – сделать их медийными.
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