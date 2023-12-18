Выбираем депутатов! Как отличить правду от вбросов? Обсудили эксперты

Электоральная кампания входит в активную фазу, с 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология, как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу». Чему обучают членов избирательных комиссий? Кирилл Казаков, СТВ:

Что новое для вас в эту кампанию? Я знаю, что многие председатели и члены избирательных комиссий прошли некую учебу в Академии управления. Чуть ли не реалистичные были разыграны схемы, когда может произойти какая-то провокация.

Евгений Алексо, председатель Могилевской областной избирательной комиссии:

Мы пока еще составы участковых комиссий не знаем. Этот процесс завершится к 25 января, когда будут образованы участковые комиссии. Но, как уже сказали, действительно на избирательном участке полноправным хозяином, если так можно выразиться, является председатель участковой комиссии и члены комиссии. На них лежит основная ответственность. А вот работники органов внутренних дел будут помогать в каких-то сложных ситуациях. Но за самим процессом организации будут наблюдать члены комиссий, наблюдатели, которые к этому периоду тоже обозначат свое присутствие на тех или иных избирательных участках. Я, наверное, соглашусь, что мы готовы к разным событиям, ситуациям. И будущие председатели участковых комиссий, я думаю, тоже психологически будут к этим процессам готовы. Мы предполагаем, что кампания должна пройти организованно.



Кирилл Казаков:

Что для вас лично стало новеллой, которую вы изучили и знаете, как на нее реагировать? Алена Сырова, СТВ:

В 2020 году приходили толпами на участок. Кирилл Казаков:

Очереди занимали без пяти восемь, гармошкой складывали бюллетени, фотографировали. Евгений Алексо:

Я думаю, что в интересах избирателя, даже который придет под занавес, под закрытие участка, если он будет себя нормально вести, почему ему не дать возможность выразить свое волеизъявление, предоставленное ему Конституцией? Где-то и задержат на две минуты закрытие. Практика показывает, что этот процесс достаточно проходит организованно. Уже вспоминая референдум прошлого года, можно говорить о том, что, наверное, таких ситуаций быть не должно. «Начнут заходить через регионы». О планах экстремистов Кирилл Казаков:

Изучал некоторые планы наших экстремистов, и они говорят, что начнут заходить через регионы. Дескать, в Минске все слишком схвачено. Я думаю, что эта электоральная кампания пройдет достаточно спокойно. А какая сейчас в регионах ситуация? Они же пытались заводы раскачивать, фабрики – как там относятся к этому всему?

Денис Езерский, председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Ставка на регионы была и в президентскую кампанию. Но, как показала практика, не все так просто. Потому что регионы как раз более, скажем так, настроены на эту кампанию в том числе. Мы проводили соответствующие социологические исследования: 93 % населения, например, нашей области знают о том, что произойдет 25-го числа. А 79 % на конец сентября были готовы прийти на избирательные участки. Поэтому задача, которая сегодня стоит – это максимальное информирование населения о том, что будет 25-го числа. Не зря говорят, что эта избирательная кампания, вообще выборы в местные Советы, в Палату представителей, сельские Советы очень тяжелые, для информационной поддержки – особенно. Потому что много людей, много бюллетеней, то есть надо в этом разобраться. А самое главное, люди у нас, к сожалению, не вдаются в подробности глубоко. Разницы большой не видят между депутатом Палаты представителей и депутатом городского совета. Алена Сырова:

Одной из задач, когда мы голосовали за изменения в Конституцию, было перераспределение полномочий. Кирилл Казаков:

Когда наши люди после обращаются к депутатам за помощью, они тоже очень редко разделяют депутата парламента и местного Совета. Для них депутат – это человек, который должен помочь. Денис Езерский:

Самая главная сейчас задача, которая и перед идеологами стоит, и то, о чем мы по попросили и общественные объединения конструктивные, и политические партии – это работать с активом, с людьми. Работать на предприятиях, разъяснять. Читайте также: «Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси? Результаты удивили! Что ответили белорусы на вопросы про избирательную кампанию? Какой будет электоральная кампания в 2024-м и чем она отличается от предыдущих? Узнали у представителя ЦИК Белорусы аполитичны – это проблема для избирательной кампании? Кирилл Казаков, СТВ:

Наше общество стало менее политизированным? Мы должны политизировать обратно народ или мы должны пройти с тем положением, которое есть сейчас? Денис Езерский, председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

В этом и особенность, наверное, этих выборов. В том, что люди наши немножко аполитичны. Но они и дисциплинированы. Сегодня, в век информационных технологий, люди больше поглощены в бытовые вопросы, чтобы все было хорошо, чтобы не было войны, чтобы в магазинах все было, чтобы на улицах освещение было. Такие вопросы волнуют население. Многие вопросы сегодня – это задача местных исполкомов, не депутатов. Но депутаты – это проводники тех проблемных моментов, которые на территориях, возможно, есть и которые надо решать.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Федерация профсоюзов традиционно направляет огромное число наблюдателей во всех уровней комиссии, в том числе на участки для голосования. У них есть фактура, поэтому создают центры, куда стягивают всю фактуру. И становятся понятны те процессы системно, которые возникают. В 2020 году был очень высокий уровень политизации общества. И задача государственного аппарата, одна из многих, – эту политизацию перевести в политическую культуру и правовою грамотность. Ради этого и ведется та широкая информационная работа. И результатом должна стать и высокая явка на выборы, и конкурентные выборы. По этим показателям мы будем оценивать результативность. Как противостоять воздействию на выборы извне? Алена Сырова:

Наши оппоненты скажут: смотрите, в наших Telegram-каналах пять голосовалок разных, анонимных. Вот у нас такие альтернативные данные. Кирилл Казаков:

Они с телефонов тоже звонят, из-за границы, начинают опрашивать людей. Электронные платформы. Там миллиард человек проголосовало. Несколько миллиардов. Как вы к этому относитесь, как нам этому противостоять?

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Мы относимся с некоторой долей скепсиса и улыбкой, потому что эти так называемые опросы на платформах нельзя считать ни социологией, ни наукой. Это форма информационно-психологического воздействия, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. Вы прекрасно помните цифры: 97 %, 3 %. Информация очень часто используется для манипуляции, для дестабилизации. На что стоит обращать внимание? Компании, организации, которые преимущественно работают на западные государства, они практически не говорят о методологии проведения исследования, о принципах отбора респондентов. Очень часто бывает, что они в своих деструктивных, запрещенных пабликах проводят опрос, опросили 20-30 человек или накрутили с помощью ботов какие-то данные. И получили 3 или 97 %. А выборка строится исходя из официальных данных о социально-демографическом положении населения. Определенное должно быть опрошено количество мужчин, женщин, представляющих столичный регион, сельскую местность. Популярные блогеры готовы участвовать в выборной кампании? Алена Сырова:

Насколько популярные блогеры готовы включаться в работу?

Александр Бурда, заместитель председателя Молодежного совета при ЦИК Беларуси:

Популярные блогеры готовы работать в этом направлении. И у нас уже есть моменты, которые в ближайшем будущем выйдут в свет. Популярный сейчас сериал, который в России активно пиарится, полностью захватил TikTok наших молодых. А почему тема единого дня голосования не может быть главенствующей? Кирилл Казаков:

Для этого нужно обладать таким же талантом, как создатели этого сериала. Как объяснить молодому человеку, что паспорт – это та же зачетка, только здесь это зачетка твоего гражданства? Может, он ваш TikTok просто пролистывает… Александр Бурда:

Идти ногами и говорить о том, что сегодня именно твой голос имеет главенствующее значение. Алена Сырова:

Мы привыкли, что главенствующая кампания – президентская. До нее еще год, поэтому можно не вникать. Зачем ему идти и принимать какие-то решения? Александр Бурда:

Он впервые сходит на избирательный участок, сформирует мнение о своем участии в общественно-политической жизни страны и дальше будет активно участвовать и в парламентских выборах, и в президентских. Кирилл Казаков:

Много молодых ребят на предвыборной кампании? Александр Бурда:

Многих мы будем поддерживать. Те ребята, которые в 2019 году, представители молодежи, ныне являются депутатами, проявили очень активную кампанию, приняли несколько ключевых законодательных актов и в целом вели себя активно. Работали с молодежью, решали ее проблемы. Есть и у нас такие депутаты. Крайне активизировались партии – вот в чем особенность кампании 2024-го