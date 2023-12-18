Социальный портрет и статистика. Кто идёт в избирательные комиссии в Беларуси?

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» искали ведущие и эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Один из уроков 2020 года, той самой электоральной кампании – это работа с членами избирательных комиссий, потому что они были под колоссальным прессом и ударом. Сейчас выводы сделаны. Вы встречаетесь с людьми, которые потенциально могут быть в составе этих комиссий. Не стало ли меньше желающих? Поменялся как-то портрет социальный?
Евгений Алексо, председатель Могилевской областной избирательной комиссии:
Желающих меньше точно не стало. Социальный портрет… Я могу сказать по Могилевской области. У нас на сегодня сформировано 188 территориальных и окружных избирательных комиссий. В их число вошло 1 218 человек. Если посмотреть на социальный портрет, то он во многом отражает расстановку политических и общественных сил.
Могу сказать, что в этих комиссиях порядка 10% – представители политических партий четырех основных. Это белорусская партия «Белая Русь», Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия и Республиканская партия труда и справедливости. Но численности больше, конечно, представлены общественные объединения. И в первую очередь это профессиональные союзы, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси.
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