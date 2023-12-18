Прямой эфир

Социальный портрет и статистика. Кто идёт в избирательные комиссии в Беларуси?

18 декабря 2023 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» искали ведущие и эксперты.

Алена Сырова, СТВ:
Один из уроков 2020 года, той самой электоральной кампании – это работа с членами избирательных комиссий, потому что они были под колоссальным прессом и ударом. Сейчас выводы сделаны. Вы встречаетесь с людьми, которые потенциально могут быть в составе этих комиссий. Не стало ли меньше желающих? Поменялся как-то портрет социальный?

Социальный портрет и статистика. Кто идёт в избирательные комиссии в Беларуси?-1

Евгений Алексо, председатель Могилевской областной избирательной комиссии:
Желающих меньше точно не стало. Социальный портрет… Я могу сказать по Могилевской области. У нас на сегодня сформировано 188 территориальных и окружных избирательных комиссий. В их число вошло 1 218 человек. Если посмотреть на социальный портрет, то он во многом отражает расстановку политических и общественных сил.

Могу сказать, что в этих комиссиях порядка 10% – представители политических партий четырех основных. Это белорусская партия «Белая Русь», Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия и Республиканская партия труда и справедливости. Но численности больше, конечно, представлены общественные объединения. И в первую очередь это профессиональные союзы, которые входят в состав Федерации профсоюзов Беларуси.

Читайте также:

«Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси?

Результаты удивили! Что ответили белорусы на вопросы про избирательную кампанию?

Какой будет электоральная кампания в 2024-м и чем она отличается от предыдущих? Узнали у представителя ЦИК

# Выборы в Беларуси # Евгений Алексо # Алена Сырова # Новости Могилёва и Могилёвской области

Другие новости рубрики

Все новости
Милорад Додик: миротворческие усилия Александра Лукашенко единственные смогли бы спасти Украину от разрушения
18 декабря 2023 17:10

Милорад Додик: миротворческие усилия Александра Лукашенко единственные смогли бы спасти Украину от разрушения

Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук
18 декабря 2023 14:57

Как Россия поддерживает Республику Сербскую? Ответил доктор политических наук

Электоральная кампания. Как готовятся к выборам и что говорит социология? Анонс ток-шоу «По существу»
18 декабря 2023 08:24

Электоральная кампания. Как готовятся к выборам и что говорит социология? Анонс ток-шоу «По существу»