Чтобы привлечь молодёжь к выборам, нужны блогеры и лидеры мнений – Александр Бурда

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» будут искать ведущие и эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Нужно сделать бренд, который стоит продвигать, а, может, уже продвигается. Приведу пример. Когда мы проводим параллели с Россией, помним, как у них проходили подобные кампании. У них началось чуть раньше, чем у нас, чуть раньше появились блогеры-миллионники, лидеры общественного мнения. Они по-разному, работая на свою аудиторию, пиарили важные для страны события, выборы в том числе. Планируем ли мы как-то работать в этом направлении или уже работаем? Кого привлекаем? Наверняка используем какие-то платформы в социальных сетях?
Александр Бурда, заместитель председателя Молодежного совета при ЦИК Беларуси:
Безусловно, лейтмотивом в этом процессе, в том числе в работе с молодежью, будет создан совет при Центральной избирательной комиссии. Аналогов ему нет в «демократических» западных странах. Это свидетельствует, что наша избирательная система является абсолютно уникальной.
Возьмем молодежь. Вернемся в события 2020 года. Сама подверженная категория населения – клиповое мышление, картинки в соцсетях, TikTok, Instagram, Telegram. Задача нашего Совета, в том числе ребят, которые занимают активную жизненную и гражданскую позицию, – работа в коллективах, работа с молодежной аудиторией, в том числе посредством привлечения популярных блогеров, лидеров мнений, чтобы конкретно и по факту разложить, чем сегодня живет страна, что нас ожидает впереди, на что мы рассчитываем в будущем и почему сегодня важно, чтобы каждый молодой человек пришел на избирательный участок и сделал свой выбор.
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