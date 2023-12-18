Чтобы привлечь молодёжь к выборам, нужны блогеры и лидеры мнений – Александр Бурда

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» будут искать ведущие и эксперты.

Алена Сырова, СТВ:

Нужно сделать бренд, который стоит продвигать, а, может, уже продвигается. Приведу пример. Когда мы проводим параллели с Россией, помним, как у них проходили подобные кампании. У них началось чуть раньше, чем у нас, чуть раньше появились блогеры-миллионники, лидеры общественного мнения. Они по-разному, работая на свою аудиторию, пиарили важные для страны события, выборы в том числе. Планируем ли мы как-то работать в этом направлении или уже работаем? Кого привлекаем? Наверняка используем какие-то платформы в социальных сетях?