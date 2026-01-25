Новости по тегу #Вадим Михайловский

В каждой истории есть своя подоплека, и так было и будет всегда.
Союз называют вторым объединением в мире по глубине экономической интеграции. ЕАЭС – это огромный внутренний рынок на 184 миллиона человек, функционирующий по единым правилам. Созданы условия для свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов. Растет торговля, увеличивается ВВП.
«Климат является разменной картой большой политики. С одной стороны, имитация актуальности, а с другой – это реальные деньги, которые зарабатываются на эксплуатации природы», – уверен ученый.
11 октября 2026 17:40
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:18
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50