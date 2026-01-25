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Новости по тегу #Вадим Михайловский

«Сказка» для прикрытия – что скрывают за собой политические браки?
25 января 2026 19:50

«Сказка» для прикрытия – что скрывают за собой политические браки?

Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?
01 января 2025 16:50

Беларусь председательствует в ЕАЭС! Что стоит ожидать от организации?

Михайловский: на Западе климатическую повестку используют для заработка денег и политических очков
13 ноября 2024 18:03

Михайловский: на Западе климатическую повестку используют для заработка денег и политических очков

Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации
02 мая 2024 10:33

Партия «Белая Русь» отмечает первую годовщину со дня регистрации

Чем принципиально отличается нынешнее ВНС и сохраняется ли преемственность института? Мнение эксперта
24 апреля 2024 14:35

Чем принципиально отличается нынешнее ВНС и сохраняется ли преемственность института? Мнение эксперта

Выборы в Беларуси – почему эта кампания войдёт в историю? Итоги голосования обсудили эксперты
26 февраля 2024 18:16

Выборы в Беларуси – почему эта кампания войдёт в историю? Итоги голосования обсудили эксперты

Диалоговые площадки «Политические партии Беларуси» стартовали в БГУ. Какие темы обсуждают?
12 февраля 2024 16:58

Диалоговые площадки «Политические партии Беларуси» стартовали в БГУ. Какие темы обсуждают?

«Борьба за растаявший лёд». Эксперт рассказал, почему на Западе ждут глобальное потепление
29 января 2024 17:08

«Борьба за растаявший лёд». Эксперт рассказал, почему на Западе ждут глобальное потепление

«Одна экономика – два государства» – это возможно? Разбираем на примере Беларуси и России
29 января 2024 16:40

«Одна экономика – два государства» – это возможно? Разбираем на примере Беларуси и России

Белорусский Красный Крест намерен и дальше помогать беженцам, даже в условиях мирового давления
15 января 2024 18:24

Белорусский Красный Крест намерен и дальше помогать беженцам, даже в условиях мирового давления

Поправки в закон о Президенте ещё больше укрепят белорусскую политическую систему – мнение эксперта
07 января 2024 17:35

Поправки в закон о Президенте ещё больше укрепят белорусскую политическую систему – мнение эксперта

Выбираем депутатов! Как отличить правду от вбросов? Обсудили эксперты
18 декабря 2023 19:53

Выбираем депутатов! Как отличить правду от вбросов? Обсудили эксперты