«Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси?

Электоральная кампания входит в активную фазу, с 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология, как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Владимир Станилевич, начальник отдела главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Усиленный вариант – это не значит, что все милиционеры, которые находились в кабинете, выйдут и будут охранять общественный порядок. Это лишь определенная норма, которая позволяет задействовать большее количество сотрудников. Видеонаблюдение – мы уже начали эту работу, вместе с избиркомами и с местными органами власти эта работа происходит. И на данный момент есть положительные результаты. В Минске, в областных центрах вся прилегающая территория будет под видеонаблюдением. Видеонаблюдение – это средство. Милиция не должна быть везде, но она должна быть всевидящей. Главное – мы видим правонарушителя, видим потенциально возможное совершение правонарушения. И мы должны его упредить, среагировать до того.

Алена Сырова, СТВ:

Что может считаться правонарушением из нового? Кирилл упомянул фотографирование бюллетеней. Что из нового?