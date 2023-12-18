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«Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси?

18 декабря 2023 16:33
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Электоральная кампания входит в активную фазу, с 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология, как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Когда милиция перейдет на усиленный порядок несения службы?

«Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси?-1

Владимир Станилевич, начальник отдела главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Усиленный вариант – это не значит, что все милиционеры, которые находились в кабинете, выйдут и будут охранять общественный порядок. Это лишь определенная норма, которая позволяет задействовать большее количество сотрудников. Видеонаблюдение – мы уже начали эту работу, вместе с избиркомами и с местными органами власти эта работа происходит. И на данный момент есть положительные результаты. В Минске, в областных центрах вся прилегающая территория будет под видеонаблюдением. Видеонаблюдение – это средство. Милиция не должна быть везде, но она должна быть всевидящей. Главное – мы видим правонарушителя, видим потенциально возможное совершение правонарушения. И мы должны его упредить, среагировать до того.

Алена Сырова, СТВ:
Что может считаться правонарушением из нового? Кирилл упомянул фотографирование бюллетеней. Что из нового?

«Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси?-4

Владимир Станилевич:
За обеспечение избирательного процесса в помещении отвечает председатель избирательной комиссии. Сотрудники органов внутренних дел не вмешиваются в процесс, когда приходит избиратель, фотографирует и так далее. Принимает решение председатель. Принимает меры для наведения порядка и правопорядка. Сотрудник органов внутренних дел присутствует, чтобы оказать помощь председателю в наведении порядка. Никаких новых правонарушений мы выявлять не будем.

# Выборы в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Владимир Станилевич # Алена Сырова

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