Новости по тегу #Александр Посталовский

Социологическое исследование подтверждает: наше общество едино в желании жить в мирном, стабильном и суверенном государстве.
Ученые и эксперты также обсудили внедрение новых подходов к измерению поведения аудитории и использования искусственного интеллекта в медиапроизводстве.
72 % респондентов положительно оценивают деятельность Союзного государства, а половина опрошенных считает такой формат наиболее эффективным для развития внешней политики.
При этом 36% из числа гостей наслаждались новинками литературы на этой площадке уже не в первый раз. Такими данными поделились социологи Национальной академии наук Беларуси.
Эксперты отмечают заметное расширение авторской журналистики и увеличение доли глубокого политического и экономического анализа в медиаповестке.
Актуальные вызовы, которые стоят перед ними, обсуждали 11 февраля в Институте социологии.
Ученые объединяют усилия, чтобы глубже понять общественные процессы, укреплять доверие и развивать научное сотрудничество в интересах государства.
«Люди верят белорусским врачам, они верят белорусской системе здравоохранения, они верят профессионалам».
«Один из важных индикаторов измерения этого доверия – это, конечно, удовлетворенность оказываемыми услугами».
«Если раньше в какой-то степени журналистика была такая, знаете, досуговая, то сейчас она экспертно-аналитическая».
Об этом свидетельствуют последние социологические исследования.
Особенно популярны у наших граждан материалы на общественно-политические темы. Показатели доверия к контенту такого содержания ежегодно растут на 12-13 %.
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