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Новости по тегу #Александр Посталовский

Почти 90% белорусов разделяют ценностное наполнение Дня Независимости
03 июля 2026 06:20

Почти 90% белорусов разделяют ценностное наполнение Дня Независимости

В Минске обсудили перспективы развития медиаисследований
23 апреля 2026 17:13

В Минске обсудили перспективы развития медиаисследований

Опрос: большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства
02 апреля 2026 06:23

Опрос: большинство белорусов поддерживают интеграционные процессы в рамках Союзного государства

Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек
23 марта 2026 17:05

Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек

Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске
11 марта 2026 13:42

Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске

50% исследователей – женщины! В НАН Беларуси достигнуто гендерное равенство
11 февраля 2026 10:48

50% исследователей – женщины! В НАН Беларуси достигнуто гендерное равенство

V Международная научная конференция НАН Беларуси собрала более 150 участников
30 октября 2025 17:05

V Международная научная конференция НАН Беларуси собрала более 150 участников

Куда белорусы чаще обращаются за медицинской помощью? Провели опрос
08 октября 2025 17:41

Куда белорусы чаще обращаются за медицинской помощью? Провели опрос

Есть ли доверие к медикам в Беларуси? Ответили в Институте социологии НАН Беларуси
06 октября 2025 16:54

Есть ли доверие к медикам в Беларуси? Ответили в Институте социологии НАН Беларуси

Каким СМИ доверяют белорусы? Провели опрос
24 сентября 2025 17:24

Каким СМИ доверяют белорусы? Провели опрос

Около 80% белорусов считают День Независимости важным личным праздником
04 июля 2025 07:40

Около 80% белорусов считают День Независимости важным личным праздником

Показатель доверия белорусов к государственным СМИ превышает 60% – опрос Института социологии НАН
06 мая 2025 17:42

Показатель доверия белорусов к государственным СМИ превышает 60% – опрос Института социологии НАН