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Новости по тегу #Денис Езерский

День белорусской письменности стартует в Костюковичах
05 сентября 2026 07:39

День белорусской письменности стартует в Костюковичах

«Искусство книги» – в Минске выбрали лучшие издательские проекты стран СНГ
24 июля 2026 12:03

«Искусство книги» – в Минске выбрали лучшие издательские проекты стран СНГ

Путь к бестселлеру! Форум молодых литераторов Беларуси стартовал в Минске
03 июня 2026 11:28

Путь к бестселлеру! Форум молодых литераторов Беларуси стартовал в Минске

Стоп-лист литературы: как туда попадают и можно ли ее читать?
22 марта 2026 17:53

Стоп-лист литературы: как туда попадают и можно ли ее читать?

XXXlll Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится до 22 марта
19 марта 2026 13:55

XXXlll Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится до 22 марта

22 страны-участницы – о XXXIII Минской книжной выставке-ярмарке рассказал Денис Езерский
17 марта 2026 08:36

22 страны-участницы – о XXXIII Минской книжной выставке-ярмарке рассказал Денис Езерский

Мастер-классы и интерактивные площадки! Что ждет гостей XXXIII Минской книжной выставки-ярмарки
11 марта 2026 13:44

Мастер-классы и интерактивные площадки! Что ждет гостей XXXIII Минской книжной выставки-ярмарки

«Школа Активного Гражданина» – образовательный проект прошёл в учреждениях образования Беларуси
23 октября 2025 17:47

«Школа Активного Гражданина» – образовательный проект прошёл в учреждениях образования Беларуси

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли
14 октября 2025 17:02

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли

Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы
24 сентября 2025 17:20

Спрос растёт по всей стране – в Беларуси усилят подготовку специалистов для издательской сферы

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя
08 сентября 2025 16:56

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя

Езерский: на территории Беларуси запрещено для реализации и распространения порядка 145 книг
08 сентября 2025 16:37

Езерский: на территории Беларуси запрещено для реализации и распространения порядка 145 книг