Новости по тегу #Денис Езерский

Город преобразился до неузнаваемости: масштабная реконструкция охватила все главные площади, парки и скверы.
Это масштабное событие приурочено к знаковой дате – 35-летию СНГ.
Более 40 амбициозных писателей привезли в Минск свои рукописи и свежие идеи.
Даже «Конька-Горбунка» за почти 200 лет отменяли несколько раз.
Экспозиция этого года проходит под знаком 35-летия СНГ. И для многих стран-участниц Минская выставка – своего рода мост для культурного обмена.
«Это мероприятие, которое позволяет открывать белорусскую литературу в других государствах», – отметил заместитель министра информации Беларуси.
Подготовка к одному из крупнейших литературных событий года уже на финишной прямой.
Основы государственного устройства, значение Конституции, функции ветвей власти и роль Всебелорусского народного собрания. Это ключевые темы дискуссии.
Представители ведущих полиграф-предприятий встретились с учащимися-первокурсниками, обсудили перспективы их дальнейшего трудоустройства.
Вопросы обучения молодых кадров для издательской сферы обсудили в Белорусском государственном технологическом университете. Встреча прошла с участием работников вуза, представителей ведущих издательств и полиграфических предприятий страны.
«Есть сегодня интерес к этой литературе, его продают. Если бы не печатали в 10 тысяч экземпляров, его бы не продавали, то есть он не был бы востребован».
«Мы понимаем, что их намного больше. Но для этого нужна активная позиция и населения в том числе, которое будет подсказывать то, что они увидели, нашли. И, слава богу, мы такой отклик получаем».
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