Какой будет электоральная кампания в 2024-м и чем она отличается от предыдущих? Узнали у представителя ЦИК

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» искали ведущие и эксперты.

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Сейчас собирают подписи. На этом этапе очень важно давать информацию о выдвигаемых лицах без оценочных суждений, без высказываний, которые могут быть сочтены за агитацию. Поэтому будь то поквартирный обход, будь то пикеты на улице. Очень важно понимать, что мы даем информацию только о биографических данных. Человека должна убедить именно безупречная биография кандидата. Алена Сырова, СТВ:

Важно, чтобы человек понимал, кому он будет доверять свой голос, за кого он будет его отдавать. Зачастую сухих фактов биографии может быть недостаточно.

Иван Толкач:

Можно рассказывать о человеке, но нельзя давать оценок. Нельзя говорить, что этот человек лучший, за него надо голосовать, его надо обязательно продвигать в депутаты. Таких оценок нужно стараться избежать. Сбор подписей – это не единственный способ выдвижения. Еще кандидаты выдвигаются от партий, трудовых коллективов. Несмотря на то, что выдвижение от партии и трудового коллектива – относительно легкая процедура. Общее собрание, соответствующий протокол – и кандидата можно считать выдвинутым. Но сбор подписей – это механизм, который позволяет еще до начала агитационных мероприятий познакомить нашего избирателя с потенциальными кандидатами. Им пренебрегать нельзя, и я всем бы советовал этим пользоваться.