Прямой эфир

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу

12 августа 2020 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Безопасность белорусов, защита конституционного строя и работа органов госуправления. Президент провел совещание по актуальным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу-1

Во Дворец Независимости пригласили руководство правительства, Администрации Президента, представителей силового блока и обеих палат парламента. Во главе угла, как и прежде, нормальное функционирование белорусской экономики. В связи с этим Александр Лукашенко поручил Совету Министров принять дополнительные меры.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления.

Основой или фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как я всегда говорил, остается, является функционирование экономики. Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу-7

Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает.

И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу-10

На совещании также обсудили вопросы идеологии, кадровой политики и работы средств массовой информации.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо приучать людей». В Витебске контейнерами для сортировки мусора обеспечат половину частного сектора
12 августа 2020 12:27

«Надо приучать людей». В Витебске контейнерами для сортировки мусора обеспечат половину частного сектора

Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам
12 августа 2020 12:21

Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам

Строительство жилых помещений. Какие новшества готовит 247-ой указ
12 августа 2020 12:04

Строительство жилых помещений. Какие новшества готовит 247-ой указ