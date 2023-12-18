Узнаваемый и деятельный. Каких кандидатов в депутаты хотят видеть белорусы?

Алена Сырова, СТВ: Сейчас у людей запрос на какие персоналии идет? И какой самый эффективный способ знакомства человека с потенциальным кандидатом?

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу, с 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология, как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Основа – патриотизм и конструктивная деятельность конкретного человека, лидера. Он должен быть узнаваемым. Люди должны свой кредит доверия отдавать конкретному человеку, который уже в чем-то себя проявил и зарекомендовал.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы считаете, что нужно медийного человека подтянуть, чтобы он вступил в какую-то партию, например? Журналист какой-нибудь, артист.

Галина Гузовская:

Я не считаю, что подтянуть медийного – но деятельного. Во главе угла должна стоять конкретная деятельность, какие-то наработки, итоги. И именно его гражданская позиция в плане конструктивизма. Сегодня важно, чтобы все наше гражданское общество, неважно, какая партия, какое общественное объединение… Мы все живем в одном доме, этот дом – Республика Беларусь. Квартиры у нас разные, но мы все соседи. Программа, устав, безусловно, у нас разный. Он выкристаллизуется. Будет конкретная, логичная грань. Она уже сегодня прослеживается. Но новая избирательная кампания для многих станет лакмусовой бумажкой.

Читайте также:

«Вся территория будет под видеонаблюдением». Как милиция готовится к выборам в Беларуси?

Результаты удивили! Что ответили белорусы на вопросы про избирательную кампанию?

Какой будет электоральная кампания в 2024-м и чем она отличается от предыдущих? Узнали у представителя ЦИК