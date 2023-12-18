Идеолог из Гомеля рассказал, как распознать лжеактивистов на выборах

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу. С 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре? Что говорит научная социология? Как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Ответы на вопросы в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» будут искать ведущие и эксперты.

Денис Езерский, председатель комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Если мы говорим об активности. Это как раз то, на что нацеливал Президент лидеров наших политических партий: не бойтесь сильных. Они сами себя будут проявлять. Эти люди прекрасно все видят. Они сегодня не заинтересованы в том, чтобы их обманывали, водили за нос. Они будут слышать это, видеть. Понятно, что если сегодня человек обещает невыполнимые вещи, когда говорит, что я приду в депутаты и вам здесь все заасфальтирую. Понятно, что в этом плане надо разъяснять, что есть депутаты, которые работают на профессиональной основе, есть депутаты в районных и городских Советах депутатов, что входит в их функции, что входит в функции Палаты представителей, сельсоветов. Для того чтобы люди пришли осознанно на избирательный участки и выбрали того человека, который будет делать непосредственно эту работу.