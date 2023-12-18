Результаты удивили! Что ответили белорусы на вопросы про избирательную кампанию?

Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу, с 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология, как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Проводились опросы. Большая часть людей, которых вы опрашивали, готова пойти на голосование. Но очень небольшое количество людей знает, что единый день голосования у нас в этом году будет. Мы привыкли к тому, что в разные годы местные выборы и парламентские выборы, или это просто незнание людей, которое нам теперь придется заполнять?