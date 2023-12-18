Результаты удивили! Что ответили белорусы на вопросы про избирательную кампанию?
Новости Беларуси. Электоральная кампания входит в активную фазу, с 17 декабря стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология, как отличить правду от данных вбросов и почему эти выборы имеют цепную реакцию? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Проводились опросы. Большая часть людей, которых вы опрашивали, готова пойти на голосование. Но очень небольшое количество людей знает, что единый день голосования у нас в этом году будет. Мы привыкли к тому, что в разные годы местные выборы и парламентские выборы, или это просто незнание людей, которое нам теперь придется заполнять?
Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:
Да, мы проводили опрос общественного мнения относительно информированности населения о предстоящей избирательной кампании. Те результаты, которые мы получили в мае, июне 2023 года, нас очень сильно удивили. В позитивную сторону. Опрос проводился в летний период, отпускная пора, люди отдыхают. Но при этом мы обратили внимание, что большинство населения осознает важность единого дня голосования, придает этому определенный смысл. 67 % населения Республики Беларусь уже готово принять в нем участие. Учитывая то, что эти данные были получены фактически за 9 месяцев до старта избирательной кампании, это очень высокие цифры. Не высокая степень политизации общества, а высокое чувство ответственности населения и необходимость участия в решении основных общественно-политических вопросов, построении сильного государства.
Алена Сырова, СТВ:
Вы сейчас проводите новое исследование. Каким образом это происходит?
Александр Посталовский:
Есть такое явление, как репрезентативность. Формируется выборочная совокупность, демографические квоты. И на основании этих показателей мы производим опрос. Респонденты охотнее всего и наиболее честно отвечают, когда есть опрос лицом к лицу.
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