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Новости по тегу #Выборы в Беларуси

Работы нет, пустые полки, «зайчики» в карманах – какой Беларусь подошла к первым выборам Президента
20 июля 2026 17:11

Работы нет, пустые полки, «зайчики» в карманах – какой Беларусь подошла к первым выборам Президента

32 года назад Александр Лукашенко был избран первым Президентом Беларуси
10 июля 2026 16:47

32 года назад Александр Лукашенко был избран первым Президентом Беларуси

Лукашенко объяснил, почему США ведут переговоры с ним, а не с беглой оппозицией
21 апреля 2026 07:38

Лукашенко объяснил, почему США ведут переговоры с ним, а не с беглой оппозицией

Прозрачные выборы против западного вмешательства – Беларусь поделилась опытом электорального процесса
08 октября 2025 18:35

Прозрачные выборы против западного вмешательства – Беларусь поделилась опытом электорального процесса

Безработица, инфляция, пустые полки: как Беларусь отводили от пропасти 90-х. Первые выборы Президента
20 июля 2025 16:53

Безработица, инфляция, пустые полки: как Беларусь отводили от пропасти 90-х. Первые выборы Президента

31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси
10 июля 2025 16:46

31 год назад 10 июля состоялся второй тур первых президентских выборов в истории независимой Беларуси

Прошедшие выборы Президента Беларуси и электоральную безопасность стран СНГ обсудили в Минске
01 апреля 2025 18:10

Прошедшие выборы Президента Беларуси и электоральную безопасность стран СНГ обсудили в Минске

Опрос: абсолютное большинство белорусов довольны результатами президентских выборов
31 марта 2025 13:30

Опрос: абсолютное большинство белорусов довольны результатами президентских выборов

Абсолютное большинство белорусов удовлетворены результатами президентских выборов – социсследование
31 марта 2025 11:14

Абсолютное большинство белорусов удовлетворены результатами президентских выборов – социсследование

Лукашенко: я не собирался выдвигаться на эти выборы, но там поднялась целая буря
14 марта 2025 17:54

Лукашенко: я не собирался выдвигаться на эти выборы, но там поднялась целая буря

ЦИК Беларуси на следующей неделе объявит дату инаугурации Лукашенко
13 марта 2025 20:08

ЦИК Беларуси на следующей неделе объявит дату инаугурации Лукашенко

Зарубежные лидеры продолжают поздравлять Лукашенко с победой на выборах
06 марта 2025 18:00

Зарубежные лидеры продолжают поздравлять Лукашенко с победой на выборах