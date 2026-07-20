Новости по тегу #Выборы в Беларуси

32 года назад в Доме правительства состоялась первая в истории Беларуси церемония инаугурации Президента.
У каждой суверенной страны есть даты, которые становятся фундаментальной точкой отсчета. Для современной Беларуси такой вехой стало лето 1994 года.
Затрагивая тему электоральных процессов, Президент Беларуси назвал безосновательными обвинения в искажении итогов голосования.
Как повысить правовую культуру, укрепить электоральный суверенитет и противодействовать новым вызовам для обеспечения демократичности избирательного процесса? Эти и другие вопросы обсудили участники международного форума в Минске.
Ровно 31 год назад, 20 июля 94-го, Александр Лукашенко принес присягу и официально вступил в должность Президента Беларуси.
10 июля стало своеобразной точкой отсчета новой политической эпохи, когда страна начала формировать собственный путь поступательного эволюционного развития.
Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко встретился с Иваном Мушкетом, заместителем руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ – директором Международного института мониторинга развития демократии.
Результатами удовлетворены свыше 90 % опрошенных. Высокий уровень подтверждает единство позиций населения, объективность полученных данных, желание продолжать курс Беларуси на стабильное развитие.
Результатами удовлетворены более 90 % опрошенных.
«Но было четко сказано всему нашему народу, за пять лет мы должны подготовить новое поколение».
Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
Индонезия, Уганда, Чад, Филиппины – послания пришли от лидеров этих государств с пожеланиями дальнейших успехов на президентском посту, а также мира и процветания народу Беларуси.
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