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Новости по тегу #Иван Толкач

Наблюдатели, голосование и технический процесс – итоги выборов обсудили эксперты
27 января 2025 18:27

Наблюдатели, голосование и технический процесс – итоги выборов обсудили эксперты

На выборах Президента беспрецедентное внимание было уделено кибербезопасности – ЦИК
27 января 2025 16:26

На выборах Президента беспрецедентное внимание было уделено кибербезопасности – ЦИК

ЦИК выпустил методические рекомендации по проведению выборов делегатов ВНС
28 февраля 2024 13:41

ЦИК выпустил методические рекомендации по проведению выборов делегатов ВНС

Представитель ЦИК: мы не планируем корректировку избирательного законодательства к 2025 году
26 февраля 2024 17:45

Представитель ЦИК: мы не планируем корректировку избирательного законодательства к 2025 году

Представитель ЦИК рассказал о явке молодых избирателей на выборы
26 февраля 2024 17:10

Представитель ЦИК рассказал о явке молодых избирателей на выборы

Какие технические сложности были в избирательной кампании 2024-го – рассказали в ЦИК
26 февраля 2024 17:04

Какие технические сложности были в избирательной кампании 2024-го – рассказали в ЦИК

Досрочное голосование начинается в Беларуси 20 февраля. Вот что нужно знать каждому избирателю
16 февраля 2024 17:28

Досрочное голосование начинается в Беларуси 20 февраля. Вот что нужно знать каждому избирателю

В ЦИК рассказали, когда в Беларуси может появиться система электронного голосования
12 февраля 2024 16:03

В ЦИК рассказали, когда в Беларуси может появиться система электронного голосования

Как формируются списки избирателей? В Беларуси проходит предвыборная агитация
09 февраля 2024 17:08

Как формируются списки избирателей? В Беларуси проходит предвыборная агитация

Выбираем депутатов! Как отличить правду от вбросов? Обсудили эксперты
18 декабря 2023 19:53

Выбираем депутатов! Как отличить правду от вбросов? Обсудили эксперты

Какой будет электоральная кампания в 2024-м и чем она отличается от предыдущих? Узнали у представителя ЦИК
18 декабря 2023 16:09

Какой будет электоральная кампания в 2024-м и чем она отличается от предыдущих? Узнали у представителя ЦИК

В ЦИК рассказали, будут ли международные наблюдатели на выборах в Беларуси
21 августа 2023 18:41

В ЦИК рассказали, будут ли международные наблюдатели на выборах в Беларуси