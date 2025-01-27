Новости по тегу #Иван Толкач

Что говорят международные наблюдатели? Почему ЦИК огласит финальный результат 3 февраля? За какие качества поддерживают Лукашенко? Об этом и не только говорили спикеры ток-шоу «По существу».
«Конечно, значительно усложнилась наша работа как организаторов, потому что потребовались дублирующие каналы связи, потребовались какие-то дополнительные действия, которые, в общем-то, отнимают время на самом-то деле».
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