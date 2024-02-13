«Вы не живёте этим вопросом!» Лукашенко провёл совещание с ректорами вузов о качестве образования
Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблем в образовании хватает. На многие из них ни раз Президент не просто обращал внимание, а ставил задачу – оперативно решить. Но к теме по-прежнему приходится возвращаться. В первую очередь, глава государства обратил внимание на разрыв между спросом и предложением на рынке труда. До сих пор звучат нарекания и по поводу учебников. В частности, к качеству изложенных материалов. Как учить, чтобы дипломы не пылились на полках, а открывали дорогу в профессию и приносили пользу государству.
Наш политический обозреватель Евгений Пустовой о ревизии образования в Год качества.
Такой плотности внешних и внутренних испытаний уже давно не было. Слишком горячо на территории южной соседки. Зона евро борется с долларовым доминированием. И на этом фоне традиционный уклад мировой экономики подвергается экспансии лобби искусственного интеллекта. А самообъявленный гегемон не раз уже спотыкается на глазах всего мира. Управлять в условиях такой турбулентности способен опытный, вовлеченный человек, который готов принимать решения.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Программные документы скорректированы, которые связаны и в рамках правительства, и мы в полной мере реализуем…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Викторович, или садитесь, или ответьте на мой вопрос, который я вам задал! Здесь же умные люди сидят. Как вы оцениваете работу Министерства образования? Что надо добавить, чего не хватает? Ректоры как работают? Понимаете, вы вот сейчас говорите, и я понимаю, что вы не живете этим вопросом. А если вы не живете как специалист этим вопросом, вы ничего не сделаете.
– Александр Григорьевич, живу каждый день этим вопросом.
– Оно и видно!
Большинство мероприятий в графике главы государства сейчас со стратегическим подтекстом. Прошедший официальный визит в Узбекистан стал историческим. Прорывные договоренности и участие Беларуси в главных проектах развития страны в центре Центральной Азии. Там есть много чего, но дефицит кадров. Это мировая тенденция: рост на запросы интеллектуальной страты. А любые стратегии и современные труды по экономике связывают развитие именно с человеческим потенциалом. Это главная точки роста.
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им П. М. Машерова:
Когда мы говорим о потенциале, мы прежде всего говорим о людях. Кадры решают все! И этот лозунг не перестает быть актуальным на сегодня. Могу сказать как представитель научного сообщества и как представитель системы образования о том, что сегодня нельзя отделять образование от науки. Почему? Потому что образование и образованность – это диаметрально противоположные зачастую вещи. И от образованного человека мы ожидаем прорывных идей – это значит глубоких знаний, профессиональных компетенций. Но это еще значит умение и возможность творить, полет мыслей должен быть.
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Отдельная тема – вымывание мозгов. Социально-ориентированное государство каждого гражданина словно за руку ведет по ухоженному пути. А в итоге инвестируем в космополитизм. Решать необходимо две проблемы. Первое – воспитывать патриотов, второе – профессионалов. Мы должны стать еще лучше, чтобы в условиях открытой образовательной сферы были вне конкуренции.
Александр Лукашенко:
Почему БГУ, БНТУ, медвузы, БГУИР не являются для наших студентов, вундеркиндов приоритетом для поступления или, может, нет такой проблемы? Социологические вопросы показывают, что есть. Далее, я уже это отмечал, учебная программа. Своевременно ли вы их обновляете? Внедряете новейшие технологии в обучение? У меня есть данные: чуть ли не половина студентов сегодня не довольна качеством образования – мы опросили и старшекурсников, и первокурсников. Вы чем там занимаетесь? Подробности.
Программы и учебники. Президент приводит пример вчерашнего вечера.
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По учебникам принято решение Первого. Каждому из ректоров – по написанию УМК. В стране полсотни университетов. Витебский вуз смог до поручения Президента представить отечественный учебник по «экономикс».
Валентина Богатырева:
У нас в государстве именно сильные регионы во многом решают серьезные задачи. И наша Витебщина не исключение. Я дорожу своим краем, это моя малая родина, это моя родина, это северная часть нашей огромной страны. Пусть это небольшая территория, но там масса интересных людей, а историю делают люди.
Лукашенко: искусственный интеллект – в это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы, и выборы. Подробнее.
Облегчить жизнь студентов и срочников – еще одна стратегическая задача от Первого.
Александр Лукашенко:
Вы не должны учебой… Учеба, конечно, в вузе – это непростой период жизни, это естественно. Но пугать этой сложностью, учебой. Это как в армии у нас, почему люди боятся идти в армию? Потому что там тяжело и муштры хватает, за что я военных сейчас наклоняю, наклоняю. Компактная республика. Взрослые ребята, зачем их муштровать? Да, мы, другие там армии, у нас Бог есть и в армии, и в милиции, и среди людей в погонах, ну, всякое есть. Я говорю: а почему в субботу не дать выходной? Он же с любой точки приедет домой, побудет дома, вернется обратно – и будет взрослый человек спокойно служить. То есть надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в армию.
У нас есть своя национальная высшая школа, отечественная наука. Создано много. Но из-за глобальных вызовов даже мелочи могут являться угрозами. На образовании, прежде всего на высшем, лежит огромная ответственность в создании белоруса, профессионала и гражданина. Хорошо, что у нашего народа есть Президент. Не только управленец, но и национальный мыслитель.
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