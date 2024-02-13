Пустовой: белорусский народ должен понимать, что именно его интересы представляет Президент

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим нашумевшее совещание Лукашенко с ректорами вузов, а также поговорим о том, воспитывают ли патриотов в учреждениях образования. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Смотрите, можно же шашкой рубануть. Можно всех поувольнять всех к едрене фене.



Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему всех? Слушай, зачем мы всех сгребаем в одну корзину? Там же много достойных людей. Но к некоторым есть вопросики.

Григорий Азаренок:

Президент призвал всех и поставил конкретные, четкие задачи. И дал срок – к 1 сентября. А дальше обижаться не надо.

Евгений Пустовой:

Вот видишь, как им сложно. Какие жесткие требования Президента, какой неудобный Президент для некоторых, которые не хотят работать. Те, кто критикует Президента, даже если это не змагары, бчбшники, – это люди, которые не хотят работать. Ни на благо своего вуза, ни на благо своей страны. Президент не дает засидеться, развалиться в кресле – надо работать! Глубинный белорусский народ должен понимать, что именно его интересы Президент и представляет.

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