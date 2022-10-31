Лукашенко о ситуации с предпринимателями: «Не надо их обижать, им надо создать возможность работать»

Проанализировать ситуацию в экономике во Дворец Независимости также приглашены первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов и глава Национального статистического комитета Инна Медведева. Александр Лукашенко констатировал: хотя вопросы по отдельным направлениям и предприятиям есть, в целом последние месяцы белорусская экономика показывает оживление и рост. Президент поинтересовался, каких показателей стоит ждать по итогам года. Четкая задача главы государства – не упасть ниже уровня 2021-го. Александр Лукашенко также затронул одну из самых животрепещущих в обществе тем – ценообразование. Главным критерием для всех, желающих торговать в нашей стране, Президент назвал прозрачность работы и соблюдение единых для всех правил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас так называемый бизнес просел. Начинаю интересоваться, какой бизнес. Ипэшники, которые всегда нам проблемы подкидывали, начинают ориентировать всю страну на пожелания вот такого бизнеса. Это уж слишком. Но и их обижать не надо. Если они возят какой-то товар, продают, а его покупают, значит, они востребованы. В свое время мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар и у которых нет даже накладных на него. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно, по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные.

Целый ряд был поручений. И не дай бог, они не выполнены. Не надо ни от кого отпихиваться. Не надо их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно и не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар – порой непонятно какой – по дешевке его тут втюхивают нашим людям, а легкая промышленность своя постоянно падает. Поэтому не обижаем никого, но работать должны прозрачно. И цены должны быть подконтрольны. Согласно постановлению правительства.

Особо хочу подчеркнуть: те, кто сегодня выставляет государству требования непонятно какие (незаконные) и не хотят работать по правилам, которые нами установлены, должны за это отвечать. Уходите, мы никого не держим. Но последствия будут очень серьезными. Он потом расскажет, председатель Комитета госконтроля, сколько у нас эти торгующие на точках имеют квартир. На месте там – допустим, в каком-нибудь районном центре – и в Минске сколько они купили квартир. Мы на всю собственность посмотрим. Мы не хотим, чтобы они работали в убыток. Это нельзя допустить. Не надо, чтобы мы устанавливали цены. Это они пусть устанавливают цены. Но по тем правилам, которые определяет государство. Это принципиально.