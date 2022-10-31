Лукашенко о ситуации с предпринимателями: «Не надо их обижать, им надо создать возможность работать»

Новости Беларуси. Экономический прогноз на итоги года, сотрудничество с Россией и новые правила ценообразования. Эти и другие вопросы Александр Лукашенко 31 октября обсудил с премьер-министром Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проанализировать ситуацию в экономике во Дворец Независимости также приглашены первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов и глава Национального статистического комитета Инна Медведева. Александр Лукашенко констатировал: хотя вопросы по отдельным направлениям и предприятиям есть, в целом последние месяцы белорусская экономика показывает оживление и рост. Президент поинтересовался, каких показателей стоит ждать по итогам года. Четкая задача главы государства – не упасть ниже уровня 2021-го. Александр Лукашенко также затронул одну из самых животрепещущих в обществе тем – ценообразование. Главным критерием для всех, желающих торговать в нашей стране, Президент назвал прозрачность работы и соблюдение единых для всех правил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас так называемый бизнес просел. Начинаю интересоваться, какой бизнес. Ипэшники, которые всегда нам проблемы подкидывали, начинают ориентировать всю страну на пожелания вот такого бизнеса. Это уж слишком. Но и их обижать не надо. Если они возят какой-то товар, продают, а его покупают, значит, они востребованы. В свое время мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар и у которых нет даже накладных на него. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно, по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные.
Целый ряд был поручений. И не дай бог, они не выполнены. Не надо ни от кого отпихиваться. Не надо их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно и не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар – порой непонятно какой – по дешевке его тут втюхивают нашим людям, а легкая промышленность своя постоянно падает. Поэтому не обижаем никого, но работать должны прозрачно. И цены должны быть подконтрольны. Согласно постановлению правительства.
Особо хочу подчеркнуть: те, кто сегодня выставляет государству требования непонятно какие (незаконные) и не хотят работать по правилам, которые нами установлены, должны за это отвечать. Уходите, мы никого не держим. Но последствия будут очень серьезными. Он потом расскажет, председатель Комитета госконтроля, сколько у нас эти торгующие на точках имеют квартир. На месте там – допустим, в каком-нибудь районном центре – и в Минске сколько они купили квартир. Мы на всю собственность посмотрим. Мы не хотим, чтобы они работали в убыток. Это нельзя допустить. Не надо, чтобы мы устанавливали цены. Это они пусть устанавливают цены. Но по тем правилам, которые определяет государство. Это принципиально.
На встрече также прозвучала тема погашения государственного долга. За свои денежные обязательства Беларусь, как и всегда, готова отвечать. Платить западным партнерам по долгам страна будет в белорусских рублях. Президент также интересовался реализацией договоренностей с Россией – нашим стратегическим торговым партнером. Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры подведут итоги года и наметят общие планы на следующий.
Не обошел стороной Президент и ситуацию в аграрной сфере. На уборку урожая Александр Лукашенко отвел хозяйствам чуть больше недели. До 7 ноября необходимо завершить уборку кукурузы на зерно, до 10-го – сахарной свеклы.