Лукашенко: «В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции»

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интеллектуальный пул страны – элиту высшей школы сегодня пригласили на разговор к Президенту. После насыщенного исторического визита у Первого исторический разговор с ректоратом Беларуси. Встреча не спонтанная – анонсированная. И со свежими выводами после посещения Узбекистана.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопросов, согласитесь, накопилось достаточно. И мы должны выйти из этого зала с четким алгоритмом их решения. В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции по подготовке специалистов с высшим образованием. Берегли каждую копейку, вкладывали в сферу немалые средства. И результат: количество вузов выросло с 33 до 50, а студентов – в полтора раза. К сожалению, количество не стало качеством. Причем в период, когда экономика только-только начала оздоравливаться после финансового коллапса первых лет независимости. В Барановичах, Пинске, кое-где еще частные вузы мы открыли. Но вопрос сегодня в том, насколько они загружены, особенно в Пинске и Барановичах. Тогда губернаторы слезно просили открыть эти вузы, чтобы на региональном уровне готовить специалистов. Какой результат? То есть мы не просто определили тогда стратегический приоритет государственного развития, а сделали его практикой.
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