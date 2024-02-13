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Лукашенко: «В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции»

13 февраля 2024 16:37
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Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции»-1

Интеллектуальный пул страны – элиту высшей школы сегодня пригласили на разговор к Президенту. После насыщенного исторического визита у Первого исторический разговор с ректоратом Беларуси. Встреча не спонтанная – анонсированная. И со свежими выводами после посещения Узбекистана.

Лукашенко: «В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопросов, согласитесь, накопилось достаточно. И мы должны выйти из этого зала с четким алгоритмом их решения. В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции по подготовке специалистов с высшим образованием. Берегли каждую копейку, вкладывали в сферу немалые средства. И результат: количество вузов выросло с 33 до 50, а студентов в полтора раза. К сожалению, количество не стало качеством. Причем в период, когда экономика только-только начала оздоравливаться после финансового коллапса первых лет независимости. В Барановичах, Пинске, кое-где еще частные вузы мы открыли. Но вопрос сегодня в том, насколько они загружены, особенно в Пинске и Барановичах. Тогда губернаторы слезно просили открыть эти вузы, чтобы на региональном уровне готовить специалистов. Какой результат? То есть мы не просто определили тогда стратегический приоритет государственного развития, а сделали его практикой.

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# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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