Лукашенко: «В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопросов, согласитесь, накопилось достаточно. И мы должны выйти из этого зала с четким алгоритмом их решения. В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции по подготовке специалистов с высшим образованием. Берегли каждую копейку, вкладывали в сферу немалые средства. И результат: количество вузов выросло с 33 до 50, а студентов – в полтора раза. К сожалению, количество не стало качеством. Причем в период, когда экономика только-только начала оздоравливаться после финансового коллапса первых лет независимости. В Барановичах, Пинске, кое-где еще частные вузы мы открыли. Но вопрос сегодня в том, насколько они загружены, особенно в Пинске и Барановичах. Тогда губернаторы слезно просили открыть эти вузы, чтобы на региональном уровне готовить специалистов. Какой результат? То есть мы не просто определили тогда стратегический приоритет государственного развития, а сделали его практикой.

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