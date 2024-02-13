Лукашенко: искусственный интеллект – в это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы, и выборы

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока даже должность заместителя министра образования по идеологической работе вакантна. Эта парадигма весь важная и тщательная. Работать надо филигранно. Глобальный дресс-код объял умы молодежи. На сложный фронт борьбы за молодых белорусов готов выйти глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Или-или» стоит сегодня вопрос. Почему я сегодня жестко с вами разговариваю? У нас идет смена поколений, вы понимаете, вот все вы, сидящие здесь: я раньше, вы позже – мы уйдем. И Кочанова тоже уйдет, и Иванец, несмотря на свою молодость – по разным причинам. А кто придет за нами? Сможем ли мы спокойно жить потом там? Не будем ли мы себя корить, что мы чего-то не сделали? Одеться вся молодежь наша хочет ух как. Я, Президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. А у нас уже сегодня молодой человек, если он не оденется как телеведущий или теледива (где-то надо, может быть, одеться), он уже плохо живет. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они должны понимать, что же мы обманываем сами себя. Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко! Вот еще один неосторожный шаг – и мы там.