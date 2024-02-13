Лукашенко устроил разнос в образовании: надо встряхнуть вузы!

Проблем в образовании хватает. На многие из них не раз Президент не просто обращал внимание, а ставил задачу оперативно решить. Но к теме по-прежнему приходится возвращаться. В первую очередь, глава государства обратил внимание на разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Многие, получая диплом о высшем образовании, не работают по специальности.

Еще одна болевая точка – востребованность отечественного образования и уклонение выпускников от отработки. Большое внимание и обоснованные претензии есть и к кадровому составу вузов. Президент привел наглядный пример: ректор, трудящийся на удаленке, а такое встречается – не что иное, как формальный подход к работе. Это недопустимо. 2024-й объявлен Годом качества, напомнил глава государства, и задача каждого – превзойти себя. Обеспечить подготовку специалистов высокого уровня необходимо, чтобы нормально конкурировать на всех рынках и выжить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на первом рабочем месте, уход из профессии – это непозволительная роскошь для нашего государства. Что, нам деньги некуда тратить? А если учесть, сколько государство платит, то что это, если не экономическое преступление? Хотел бы услышать, как вы объясните факты уклонения от отработки, а еще хуже – договорняки между нанимателями и вузами. Причем на бумаге не подкопаешься! Где ваш контроль? Получается, выпустили и забыли. Так дело не пойдет.

И напомню, вы не коммерсанты. Вы ректоры вузов. И мыслить обязаны по-государственному. В первую очередь, вы должны готовить кадры под потребность отечественного реального сектора. Пока системные работы Минэкономики, Министерства труда, образования, да и губернаторов в этом вопросе не видно. Вторая проблема – стремление выпускников получить высшее образование за границей. Есть такая тенденция, не катастрофическая, но есть. Что это за мода? Или это объективный выбор? Хотел бы услышать пояснения на сей счет. Надо понимать, что те, которых мы готовим в вузах, это будущая элита государства, нашего государства. Как вы за них боретесь? Конкретный вопрос, на который я хотел бы услышать конкретный ответ. Конечно, они могут вернуться, эти люди, но с совершенно перевернутым сознанием. Как объясняете дефицит кадров по востребованным специальностям? По моей информации, целевая подготовка не решает проблему. И для чего мы создавали столько профильных классов, если менее 30 % выпускников этих классов поступают по профилю? Менее 30 %!

Следующая проблема: молодежь не слишком охотно идет в науку и преподавание. А мы при этом еще и позволяем себе разбрасываться квалифицированными специалистами! Нам надо, Андрей Иванович, посмотреть вместе группу, как в здравоохранении, создать и проверить вузы. Надо их встряхнуть! Закостенели до неимоверности! Ректора некоторые даже на работу не приезжают – на удаленке работают годами!