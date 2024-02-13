Цифра стабильная. Какова ежегодная заболеваемость раком у детей в Беларуси?

Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Каждый год в мире регистрируется порядка 215 тысяч случаев злокачественных новообразований среди детей до 14 лет и около 85 тысяч среди подростков 15-19 лет. Ольга, с чем это связано?