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Цифра стабильная. Какова ежегодная заболеваемость раком у детей в Беларуси?

13 февраля 2024 19:58
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Злокачественные опухоли становятся угрозой номер один на всей планете и по своему распространению обгоняют даже сердечно-сосудистые заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения число новых случаев онкологических заболеваний во всем мире удвоится к 2050 году. Тем не менее мы живем в действительно уникальную эпоху, когда рак из разряда абсолютно смертельного заболевания переходит в хроническое. О том, как врачи вытаскивают пациентов с того света, и какие современные методики лечения существуют, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Каждый год в мире регистрируется порядка 215 тысяч случаев злокачественных новообразований среди детей до 14 лет и около 85 тысяч среди подростков 15-19 лет. Ольга, с чем это связано?

Цифра стабильная. Какова ежегодная заболеваемость раком у детей в Беларуси?-1

Ольга Карась, ведущий научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Если говорить о цифрах в мире, я думаю, это связано с улучшением диагностики, теми методами, которые внедряются. Потому что, в принципе, по детской онкологии в Беларуси, можно сказать, что наши цифры примерно одинаковы. Ежегодно мы регистрируем в районе 300-330 онкологических заболеваний. Эта цифра у нас примерно стабильная. Нам помогает диагностика, генетическая в каком-то плане диагностика, то, что родители внимательно относятся к своим детям, замечают какие-то изменения и приводят своих детей к врачам раньше.

Первый признак развития рака гортани. Когда необходимо обратиться к врачу – подробнее здесь.

# Онкология у детей # общество # Михаил Свито # Ольга Карась

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