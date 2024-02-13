Лукашенко – руководителям вузов: если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей режима, что мне думать о вас?

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства всегда ориентирует на острый разговор. Это же золотое правило госуправления – принимать решение, исходя из реальной ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекратите этот формализм. Никому ничего для галочки не нужно. О чем говорить, если отдельные преподаватели, мягко говоря, сами не являются образцами патриотизма. Что мы можем требовать от студентов, если, например, профессор не может или не хочет компетентно ответить им на сложные жизненные, политические вопросы. Никакие концерты, шоу-программы и прочие флешмобы не научат детей искренне любить Родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду. Да и ярких мероприятий, которые бы стали событием и сплотили молодежь. Прежде всего на уровне вузов. Все думают: мы сейчас на стадионах соберем, молодежь придет, Президент что-то скажет, покричим: ура-ура. Танцульки – и разошлись. Зачастую увлекаетесь статистикой и самоотчетами.