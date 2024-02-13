Лукашенко – ректорам: «Выпускники должны чётко осознавать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее»

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А результат где? Молодежь – среда протестных настроений и релокантов. Но именно молодежь, тем более студенческая – самая продвинутая и самая чувственная и доверчивая. Возраст такой. Это же будущее нашей страны. Пустить на самотек процесс образования и воспитания – гибель. Потенциал развития сейчас в аудиториях. Поэтому такое пристальное внимание именно к этой части белорусского общества. И в сложный период 2020 года, и совсем недавно глава государства посещал ведущий вуз страны – Белгосуниверситет. Работа над ошибками не сделана. Сегодня более четкие требования. По опыту работы с Минздравом будет создана группа, которая оценит систему всей высшей школы страны. Затем – будут сделаны выводы. Дедлайн оговорен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К 1 сентября ректоры вузов должны вместе со своими коллективами принять необходимые решения. Как результат – качественные выпускники и отсутствие всякого бегства за пределы страны. Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее. Многие сбежавшие туда [за рубеж – прим. ред.] за образованием быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. Но до сентября, предупреждаю правительство, Администрацию и министра, Андрея Ивановича, мы, как по школе, соберемся и спросим с каждого. Задачу знаете: наша молодежь должна учиться и работать здесь. И прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными новациями. Народ разброда и шатания в образовании не примет. Поэтому тихо, спокойно работаем в вузах. Программы, учебники, преподаватели. И выходит здоровый нормальный выпускник, который может работать в тех сферах производства, где он мечтал до поступления.
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