Лукашенко – ректорам: «Выпускники должны чётко осознавать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее»

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А результат где? Молодежь – среда протестных настроений и релокантов. Но именно молодежь, тем более студенческая – самая продвинутая и самая чувственная и доверчивая. Возраст такой. Это же будущее нашей страны. Пустить на самотек процесс образования и воспитания – гибель. Потенциал развития сейчас в аудиториях. Поэтому такое пристальное внимание именно к этой части белорусского общества. И в сложный период 2020 года, и совсем недавно глава государства посещал ведущий вуз страны – Белгосуниверситет. Работа над ошибками не сделана. Сегодня более четкие требования. По опыту работы с Минздравом будет создана группа, которая оценит систему всей высшей школы страны. Затем – будут сделаны выводы. Дедлайн оговорен.