Президент Беларуси: к нам едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции

Краткий исторический экскурс, чтобы погрузится в глубинное содержание встречи. Благодаря четкой позиции Лукашенко страна не скатилась по накатанной дорожке спекулятивной философии. Героем был выбран врач и учитель. Интеллектуал. Студенческая деревня и технопарки, современные лаборатории и просторные аудитории. Мы продолжаем строить и создавать национальный научный потенциал. Да, на фундаменте советской школы. Хотя... По принципу «воспитай, чтобы управлять» на наше образовательное пространство зашли чуждые тенденции и традиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое важное – мы сохранили преемственность и качество классического образования. Был риск кинуться в реформы и эксперименты. Нас очень активно пытались втянуть в них деятели различных зарубежных фондов. Делалось это не случайно, но давайте откровенно говорить: кое-где мы туда вступили. Будем честными, советская высшая школа дала миру гениальные открытия, прославленные на весь мир имена. Тогда полученные в наших вузах знания были на вес золота. И сейчас в Беларусь едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции. Сделано для сферы высшего образования много, созданы условия, научные школы. Интеллектуальный потенциал сегодня бережем как зеницу ока. Поэтому мы все: абитуриенты, студенты, их родители, наши предприятия и организации, да и я в том числе, вправе ожидать отдачи.

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