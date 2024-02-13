Дали шанс на нормальную жизнь. Иностранцы приезжают лечиться в Беларусь

134 тысячи иностранцев в 2023 году прошли лечение в белорусских клиниках и медицинских центрах. Нашим врачам доверили здоровье жители почти 150 стран. География с каждым годом расширяется, безвизовый режим для граждан ряда государств сыграл в этом значимую роль. Поговорили о медицинском туризме и в целом возможностях отечественного здравоохранения в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Я думаю, вы с этим тоже сталкиваетесь, потому что наверняка люди приезжают для того, чтобы получить одну услугу, а уезжают, понимая, что сделали полное обследование и, возможно, смогли вылечить то, о чем даже не подозревали или хотя бы получить тот диагноз, который помогает им двигаться дальше.

Елена Альзоба, заведующая лечебно-диагностическим отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Совершенно верно. То есть мы получаем отклики уже из-за рубежа. Когда они показывают наши эпикризы своим семейным врачам, и семейный врач говорит: «Да, конечно, сейчас мы быстро продолжим. Вы получите хирургическую помощь, но уже здесь, вам не надо возвращаться в Минск. Зачем же?» То есть диагноз поставлен, обследование проведено, но дальше мы сможем сделать сами. Вопрос пациента, когда он звонит, говорит, что я задал врачу: «Почему же вы меня не обследовали и не поставили этот диагноз здесь? Почему я должен был уехать в Минск и это получить?» Екатерина Забенько:

Представляете, какая профессиональная ревность? Надо подтягиваться, семейные врачи. Сколько сейчас отзывов в том же интернете, когда люди, уехавшие за границу, страдают, во-первых, из-за низкого уровня медицины. Во-вторых, те, у кого даже есть страховки, не могут попасть к врачу. Сколько примеров, когда эти страховки не покрывают расходы. В основном я слышу только негативные отзывы оттуда, особенно наших соотечественников. То ли уже привыкли, наверное, кто давно живут, а для наших это в новинку. Во-первых, за это нужно заплатить деньги, и вовремя ты не получишь то, в общем-то на что ты рассчитывал. Давайте послушаем отзывы этих самых благодарных пациентов.

– Меня зовут Юля, я иностранная пациентка научно-практического центра. Почти год назад мне провели трансплантацию почки. Я прилетела на обследование, проверить свое здоровье. Хочу поблагодарить все отделение трансплантологии, нефрологии и отделение маркетинга. Я хочу сказать, что вы каждый на своем месте. Желаю вам успехов и хороших пациентов. Спасибо!

– Всем привет! Я Джейкоб Фини из Америки. Это был прекрасный опыт, с врачами очень приятно работать. Мы вернемся сюда еще. Спасибо!