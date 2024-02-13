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Лукашенко: посмотрите на Прибалтику, Украину – готовят кадры для тех стран, на чьи подачки живут

13 февраля 2024 16:43
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Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов.

Смело обозначать проблемы, заниматься их решением. Мы, белорусы, так уже привыкли к таким действиям Президента. Требовательны к своему избраннику. Жаль, что не к себе. Но сейчас колоссальный исторический опыт Первого позволяет предвидеть проблемы.

Лукашенко: посмотрите на Прибалтику, Украину – готовят кадры для тех стран, на чьи подачки живут-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопросы жизнь ставит нам с вами принципиальные и острые. Вы люди умные, ученые со степенями, понимаете и меру своей ответственности, и суть исторического момента. Знаете, как важно не упустить его в эпоху смены поколений. Треть века назад нам удалось пройти по краю пропасти, не свернув с дороги, которую прокладывали наши предки. Посмотрите на тех, кто свернул с этой дороги, – Прибалтика, Украина и другие. Загублены промышленность и сельское хозяйство. Куда готовить кадры? Понятно: для тех стран, на чьи подачки живут. Вот такая национальная идея. Это не наш путь. Я только сейчас вернулся из Узбекистана. Богатая, продвинутая в данном случае страна. И вопрос № 1, сколько я там был и встречался с Президентом: помогите с образованием.

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# Государственная политика в области образования # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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