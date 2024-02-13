Лукашенко: посмотрите на Прибалтику, Украину – готовят кадры для тех стран, на чьи подачки живут

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов.

Смело обозначать проблемы, заниматься их решением. Мы, белорусы, так уже привыкли к таким действиям Президента. Требовательны к своему избраннику. Жаль, что не к себе. Но сейчас колоссальный исторический опыт Первого позволяет предвидеть проблемы.