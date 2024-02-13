Лукашенко: посмотрите на Прибалтику, Украину – готовят кадры для тех стран, на чьи подачки живут

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов.
Смело обозначать проблемы, заниматься их решением. Мы, белорусы, так уже привыкли к таким действиям Президента. Требовательны к своему избраннику. Жаль, что не к себе. Но сейчас колоссальный исторический опыт Первого позволяет предвидеть проблемы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопросы жизнь ставит нам с вами принципиальные и острые. Вы люди умные, ученые со степенями, понимаете и меру своей ответственности, и суть исторического момента. Знаете, как важно не упустить его в эпоху смены поколений. Треть века назад нам удалось пройти по краю пропасти, не свернув с дороги, которую прокладывали наши предки. Посмотрите на тех, кто свернул с этой дороги, – Прибалтика, Украина и другие. Загублены промышленность и сельское хозяйство. Куда готовить кадры? Понятно: для тех стран, на чьи подачки живут. Вот такая национальная идея. Это не наш путь. Я только сейчас вернулся из Узбекистана. Богатая, продвинутая в данном случае страна. И вопрос № 1, сколько я там был и встречался с Президентом: помогите с образованием.
Читайте также:
Лукашенко про учебники: такой хлам – ни один студент это не выучит!
Лукашенко устроил разнос в образовании: надо встряхнуть вузы!
Президент Беларуси: к нам едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции