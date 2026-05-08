Прямой эфир

Новости по тегу #Валентина Богатырева

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы
08 мая 2026 17:59

В Витебске установили мемориал с маршрутом патриотических автопробегов по местам боевой славы

Витебскому государственному университету 115 лет – об истории и современности поговорили с ректором
28 ноября 2025 11:42

Витебскому государственному университету 115 лет – об истории и современности поговорили с ректором

История длиною в 115 лет. Витебский государственный университет им. Машерова отмечает юбилей
20 ноября 2025 19:00

История длиною в 115 лет. Витебский государственный университет им. Машерова отмечает юбилей

От народа и для народа! Партия «Белая Русь» подвела итоги работы и озвучила ориентиры на будущее
28 июня 2025 17:36

От народа и для народа! Партия «Белая Русь» подвела итоги работы и озвучила ориентиры на будущее

Первые IT-медики в Беларуси выпустились из витебского вуза – вот в чём уникальность таких специалистов
21 июня 2025 12:31

Первые IT-медики в Беларуси выпустились из витебского вуза – вот в чём уникальность таких специалистов

«Студент – это главный человек в университете». На кого делает ставки ректор ВГУ и как завоевать любовь учеников?
13 июня 2025 14:40

«Студент – это главный человек в университете». На кого делает ставки ректор ВГУ и как завоевать любовь учеников?

Зачем смотреть сказки со студентами и как работать с трудными подростками? Большой разговор с ректором ВГУ им. Машерова
27 апреля 2025 07:49

Зачем смотреть сказки со студентами и как работать с трудными подростками? Большой разговор с ректором ВГУ им. Машерова

Большое дело, что Президент в графике выкраивает место для общения с молодёжью – Валентина Богатырёва
27 апреля 2025 07:40

Большое дело, что Президент в графике выкраивает место для общения с молодёжью – Валентина Богатырёва

«Когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают» – ректор белорусского вуза про общение со студентами
27 апреля 2025 07:32

«Когда я проваливаюсь в болото, они меня вытаскивают» – ректор белорусского вуза про общение со студентами

Богатырёва: США – как Кощей Бессмертный, который считает, что о его смерти знают только близкие, которые не предадут
27 апреля 2025 07:26

Богатырёва: США – как Кощей Бессмертный, который считает, что о его смерти знают только близкие, которые не предадут

Геополитика сквозь призму сказок – ректор ВГУ имени Машерова рассказала о необычных днях информирования
27 апреля 2025 07:19

Геополитика сквозь призму сказок – ректор ВГУ имени Машерова рассказала о необычных днях информирования

О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»
21 апреля 2025 17:44

О современных студентах и воспитании молодёжи – Валентина Богатырёва в «Рецепте настоящего белоруса»