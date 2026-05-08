Новости по тегу #Валентина Богатырева

Мемориальный камень привезен из города Дисны, с мест боевых сражений.
Университет сегодня – это не только образование, в которое входит учебный процесс, базирующийся на воспитательной платформе. Это наука, передовые технологии, новые специальности.
Рассказываем, как встречает знаковую дату альма-матер целых поколений.
В рядах партии сегодня более 68 тысяч человек. Это представители самых разных социальных групп: от парламентариев до рабочих. Это люди, которые нацелены на поддержку политического курса нашей страны. И в любой момент готовы встать на его защиту.
Их специальность на стыке программирования и здравоохранения претендует на звание одной из самых востребованных на рынке труда.
Здесь готовят кадры лишь под запрос времени – актуальные и востребованные профессии, начиная с IT-медицины, специалисты которых смогут применять искусственный интеллект в различной диагностике, заканчивая дизайном, актуальным во все времена.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.
«Это был очень волнительный, но очень классный день», – вспоминает ректор ВГУ имени Машерова визит Президента в университет в сентябре 2024-го.
«Я везде с ними. Если они меня зовут прогуляться в болото, в Ельню, я иду».
Соединенные Штаты Америки, упираясь до последнего, проповедуют исключительно свой порядок и продавливание своих национальных интересов.
Что может связать сказку 1986 года «Красные башмачки» и сегодняшнюю ситуацию в мире?
Смотрите новый выпуск 27 апреля на РТР-Беларусь в 10:15.
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