Лукашенко про учебники: такой хлам – ни один студент это не выучит!

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов.

До сих пор звучат нарекания и по поводу учебников. В частности, к качеству изложенных материалов. В этой затянувшейся проблеме пора поставить точку: пособия должны быть написаны понятным для школьников и студентов языком – об этом также не единожды говорил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совершенно случайно вчера, я же опять обучаюсь в силу семейного положения, думаю, дай по своему профилю посмотрю философию. Слушайте, какой кошмар! Это такого кошмара – я не хочу даже фамилии называть, некоторые известные – я не видел. И там ректор нашей академии, его назову, в первых строчках. Что они написали? Это ужас! Советские учебники давали четкие структурированные ответы на все вопросы! Такой хлам! Ни один студент это не выучит. Это кошмар!

И я из года в год говорю: школьные, здесь учебники приведите в порядок, напишите нормальным языком. Запомните, пока вы не положите мне новую методику преподавания, новые программы, новые учебники и преподавателей, желающих работать, о зарплате забудьте разговоры. Дайте качественный результат. Спокойной жизни с сегодняшнего дня у вас не будет. Начинайте вертеться, крутиться! Вы знаете самые современные образцы и уровни образования. Сделайте у себя лучше.