Александр Лукашенко о строительстве: смею разочаровать частников, которые сегодня не имеют ни кола ни двора, а уже миллионеры

Новости Беларуси. За годы суверенитета только в Минске владельцами недвижимости стали 1 миллион и почти 250 тысяч белорусов – простые граждане, а не бизнес-элиты и иностранные олигархи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Хотя, конечно, квартиры в Минске скупают и иностранцы. Ведь город не раз рейтинговые европейские издания признавали одним из лучших европейских городов для жизни. Интерес прикупить квартирку белорусской столице и влияет на повышение цены квадрата. Это закон рынка недвижимости.

Президент всегда требует строительства арендного жилья для молодых семей и специалистов, вообще доступного для белорусов. Ряд мер: рентабельность не выше 5 %, землю выделять не фирмам-спекулянтам, а реальным строительным компаниям, лучше государственным трестам. Иначе на нашей земле будут зарабатывать чужие люди, вырубая парки и скверы и нещадно уплотняя центр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смею разочаровать частников, которые сегодня не имеют ни кола ни двора, которые сегодня не имеют базы, а миллионеры, уже, может быть, миллиардеры. То есть приходит человек, у него на кухне весь офис. Он договаривается с банками (нашими банками), берет кредит, строит жилье и продает нашим гражданам. У него нет ни рабочих, ни кранов, ни бульдозеров – ничего нет. Вот таким образом строит.