Новости по тегу #Василий Панасюк

Поступления в бюджет страны в 2026 году прогнозируются на сумму больше 54 миллиардов рублей.
Обсуждения ведут на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам.
В 2025 году сохраняется социальная направленность расходов. В приоритете – финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения и поддержку многодетных семей.
Среди основных статей расходов – сфера образования – здесь больше 2 миллиардов рублей, а также здравоохранение – на медицинскую сферу планируется потратить более миллиарда.
В Палате представителей состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии по бюджету и финансам.
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