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Новости по тегу #Василий Панасюк

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября
12 ноября 2025 11:09

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября

Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей
12 ноября 2025 07:58

Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей

Проект бюджета на 2025 год приняли депутаты во втором чтении
05 декабря 2024 16:50

Проект бюджета на 2025 год приняли депутаты во втором чтении

Депутаты в первом чтении приняли проект республиканского бюджета на 2025 год
31 октября 2024 17:35

Депутаты в первом чтении приняли проект республиканского бюджета на 2025 год

С 2025 года увеличатся ставки налога на акцизы алкогольной и табачной продукции
09 октября 2024 18:26

С 2025 года увеличатся ставки налога на акцизы алкогольной и табачной продукции

Бюджетно-налоговый пакет законов на 2025 год в Беларуси рассмотрят осенью
17 мая 2024 17:09

Бюджетно-налоговый пакет законов на 2025 год в Беларуси рассмотрят осенью

Белорусы несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье
24 марта 2024 09:00

Белорусы несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье

Явка минчан на референдуме по Конституции составила более 71%
01 марта 2022 20:40

Явка минчан на референдуме по Конституции составила более 71%

Более 70% жителей столицы приняли участие в референдуме. Как распределились голоса минчан?
28 февраля 2022 13:40

Более 70% жителей столицы приняли участие в референдуме. Как распределились голоса минчан?

Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске
25 февраля 2022 14:54

Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске

Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным
25 февраля 2022 14:08

Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным

Человек заболел и не может пойти на референдум. Как голосовать в таком случае?
25 февраля 2022 06:34

Человек заболел и не может пойти на референдум. Как голосовать в таком случае?