«Вам надоело это всё, но представьте, мне ещё больше». Подробности поездки Лукашенко в лагерь к беженцам

Новости Беларуси. Президент Беларуси на неделе отправился к тем, от кого польские соседи отгородились несколькими рядами колючей проволоки и против кого выставили многотысячную армию. Причем все происходит в прямом эфире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Репортаж политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, обозреватель:

Эти фотографии облетели весь мир. Обычно европейские политики воруют мир у этих людей. А белорусский лидер вернул беженцам веру в европейскую человечность. «Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко – читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Так постановочно не получится. Постановочно кормить, обогревать, лечить от контакта с западной демократией. И Президент сюда, в «Бремино», приехал без предупреждения. Тепло пообщался с беженцами и ответил на острые вопросы. Подводим итоги поездки Президента на границу – читайте здесь.

– Пять членов семьи ее пропали без вести.

– Она одна?

– Она здесь осталась одна.

– Надо фамилию, имя, отчество ее. Данные дайте нам. Мы срочно завтра запросим информацию. Евгений Пустовой:

Поручение Президента выполнено в считаные часы. Оказывается, семью разлучили польские силовики. Во время преследования родственники разбежались. Женщина оказалась в группе беженцев, которую насильно под дулами автоматов и травлей служебными собаками заставили нарушить белорусскую границу. Сыну, невестке и двоим детям повезло еще меньше. Они в закрытом лагере на территории Польши. Там сейчас так «гуманно», что беженцы недавно устроили бунт. Его жестоко подавили. А вот третий внук попал в Германию. И уже поговорил со своей бабушкой по телефону. «Пять членов семьи ее пропали без вести». Что в ответ на это решил сделать Президент Беларуси, читайте здесь.

Евгений Пустовой:

О подробностях телефонного разговора с Меркель Президент рассказал во время живого общения. Каждый мог свободно задать вопрос. Лукашенко: Меркель меня попросила отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать – читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Быт, питание, безопасность, баня. Главе государства подробно доложили ответственные лица.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

На сегодняшний момент они занимают около 4 тысяч квадрантных метров. Полная площадь – около 10 тысяч. Юрий Караев:

Вот так вот проходы. Александр Лукашенко:

То есть это одна вот дорога? Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Это все один зал, это одна дорога. Мы ее перегородили. Вот по тому крайнему ряду поддонами загорожено, чтобы товарно-материальные ценности отгородить. Евгений Пустовой:

Караник и Караев – это главные, но далеко не единственны лица белорусского гостеприимства. Задействовано много служб и общественных организаций. А еще те, кто здесь не по должностным инструкциям, а по велению сердца. От студентов-переводчиков из гродненского университета до женщин с шарфиками ФПБ. В их лице Президент благодарит всех белорусов.