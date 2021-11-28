«Вам надоело это всё, но представьте, мне ещё больше». Подробности поездки Лукашенко в лагерь к беженцам
Новости Беларуси. Президент Беларуси на неделе отправился к тем, от кого польские соседи отгородились несколькими рядами колючей проволоки и против кого выставили многотысячную армию. Причем все происходит в прямом эфире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Репортаж политического обозревателя Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, обозреватель:
Эти фотографии облетели весь мир. Обычно европейские политики воруют мир у этих людей. А белорусский лидер вернул беженцам веру в европейскую человечность.
«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко – читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Так постановочно не получится. Постановочно кормить, обогревать, лечить от контакта с западной демократией. И Президент сюда, в «Бремино», приехал без предупреждения.
Тепло пообщался с беженцами и ответил на острые вопросы. Подводим итоги поездки Президента на границу – читайте здесь.
– Пять членов семьи ее пропали без вести.
– Она одна?
– Она здесь осталась одна.
– Надо фамилию, имя, отчество ее. Данные дайте нам. Мы срочно завтра запросим информацию.
Евгений Пустовой:
Поручение Президента выполнено в считаные часы. Оказывается, семью разлучили польские силовики. Во время преследования родственники разбежались. Женщина оказалась в группе беженцев, которую насильно под дулами автоматов и травлей служебными собаками заставили нарушить белорусскую границу. Сыну, невестке и двоим детям повезло еще меньше. Они в закрытом лагере на территории Польши. Там сейчас так «гуманно», что беженцы недавно устроили бунт. Его жестоко подавили. А вот третий внук попал в Германию. И уже поговорил со своей бабушкой по телефону.
«Пять членов семьи ее пропали без вести». Что в ответ на это решил сделать Президент Беларуси, читайте здесь.
Евгений Пустовой:
О подробностях телефонного разговора с Меркель Президент рассказал во время живого общения. Каждый мог свободно задать вопрос.
Лукашенко: Меркель меня попросила отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать – читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Быт, питание, безопасность, баня. Главе государства подробно доложили ответственные лица.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
На сегодняшний момент они занимают около 4 тысяч квадрантных метров. Полная площадь – около 10 тысяч.
Юрий Караев:
Вот так вот проходы.
Александр Лукашенко:
То есть это одна вот дорога?
Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Это все один зал, это одна дорога. Мы ее перегородили. Вот по тому крайнему ряду поддонами загорожено, чтобы товарно-материальные ценности отгородить.
Евгений Пустовой:
Караник и Караев – это главные, но далеко не единственны лица белорусского гостеприимства. Задействовано много служб и общественных организаций. А еще те, кто здесь не по должностным инструкциям, а по велению сердца. От студентов-переводчиков из гродненского университета до женщин с шарфиками ФПБ. В их лице Президент благодарит всех белорусов.
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В пятницу, 26 ноября, были развенчаны многие фейки. Разговор с беженцами и работающим здесь журналистами получился весьма открытым, порой острым, зато честным.
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Евгений Пустовой:
Всем все понятно. Люди стали заложниками грязной геополитической партии. Колониальная экономика США вытягивает все соки из богатых стран Востока, делая их бедными, и провоцирует мировой миграционный кризис, чтобы ослабить Европу и Россию. Польша Дуды пляшет под дудку Вашингтона в желании утолить непомерные мыльные амбиции господства. И только Беларусь к заложникам этой ситуации отнеслась по-человечески.
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Евгений Пустовой:
Байден, Меркель, Боррель, Дуда, Моравецкий – это политики. А наш Президент – еще и человек. Поэтому у них, вершителей чужих судеб, никогда не будет таких кадров.
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