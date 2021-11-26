Тепло пообщался с беженцами и ответил на острые вопросы. Подводим итоги поездки Президента на границу

Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 тысяч беженцев. Президента встретили аплодисментами и приветствиями, навстречу выбежали сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об откровенном разговоре, о сокровенных мечтах и обманутых надеждах – Евгений Пустовой.

К визитам высоких зарубежных гостей беженцы привыкли. Как и к тому, что все это заканчивается позерством. Или убогими наборами с европейского плеча c распечатанными масками. Но сегодня в центр белорусского гостеприимства прибыл политик, который действительно думает о беженцах. Этот визит главы государства оказался неожиданным. Даже ПУЛ об этом не знал. Но 26 ноября увидел весь мир. «На этом маршруте миллиарды долларов зарабатывают». Лукашенко рассказал, кому выгоден поток беженцев в Европу. Читайте тут.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Вот здесь постоянно дежурят сотрудники МЧС. Президента знакомят с организацией быта и оказанием медицинской помощи. Беженцы пострадали от польского гостеприимства. Поэтому круглые сутки здесь дежурят несколько экипажей скорой помощи. Вместе с людьми в белых халатах ежедневную вахту несут люди в красных куртках. Это представители Красного Креста. Главе государства доложили о системе безопасности. После посещения центра Президент пообщался с беженцами.