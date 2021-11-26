Тепло пообщался с беженцами и ответил на острые вопросы. Подводим итоги поездки Президента на границу
Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 тысяч беженцев. Президента встретили аплодисментами и приветствиями, навстречу выбежали сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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К визитам высоких зарубежных гостей беженцы привыкли. Как и к тому, что все это заканчивается позерством. Или убогими наборами с европейского плеча c распечатанными масками. Но сегодня в центр белорусского гостеприимства прибыл политик, который действительно думает о беженцах. Этот визит главы государства оказался неожиданным. Даже ПУЛ об этом не знал. Но 26 ноября увидел весь мир.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам места сейчас хватает этого или нет, чтобы разместиться нормально?
– Все хорошо.
– То есть дополнительно вы не просите место, чтобы разместиться? Надо им передать, что посмотрим. Вчера был рейс, люди уехали на родину, еще там есть желающие. Вот посмотрим три-четыре дня, потом, если нужно будет добавить мест – мы добавим.
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В самый известный на всю Европу ТЛЦ «Бремино» глава государства прибыл в компании с губернатором Гродненской области и председателем Госпогранкомитета. Беженцы встретили главу государства аплодисментами. Белорусские чиновники в этом центре ориентируются как в своей квартире. Почти что живут здесь.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Вот здесь постоянно дежурят сотрудники МЧС.
Президента знакомят с организацией быта и оказанием медицинской помощи. Беженцы пострадали от польского гостеприимства. Поэтому круглые сутки здесь дежурят несколько экипажей скорой помощи. Вместе с людьми в белых халатах ежедневную вахту несут люди в красных куртках. Это представители Красного Креста. Главе государства доложили о системе безопасности. После посещения центра Президент пообщался с беженцами.
Можно многое сказать. Но пускай лучше говорят сами беженцы. Их дом разрушил Вашингтон, семьи разделили обещания Брюсселя и Берлина. А Варшава их попросту встретила как зверей. И только Минск не дал потерять веру в человечность европейцев. 13 летняя Бахэш живет в Германии. Поехала повидать тяжелобольную бабушку, но на обратном пути двери в Евросоюз закрыли поляки. Белорусский ТЛЦ «Бремино» преобразовался в клочок геополитической боли. В руках беженцев, по просьбе Президента, свободный микрофон. Такую постановку точно не организуешь. На такое европейские политики не способны. Это выше их дипломатии и их демократии.
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Такое впервые в истории политической культуры. Чтобы президент какой-либо страны приехал в лагерь к беженцам других стран. Фейк про беспрецедентные меры безопасности Александра Лукашенко развеян на глазах. Сначала нашего Президента окружили плотным кольцом женщины Востока. Потом журналисты, работающие в полях. Что называется, свободный микрофон. Любые вопросы. Телефонный разговор Лукашенко – Меркель. Тема, которая волнует многих. Кому выгодна такая гибридная война? «Бремино» не уходит из информационной повестки дня. Пока мы помогаем – они за нами наблюдают. И даже когда люди готовы возвращаться в свои разрушенные города и села – искусственные проблемы с авиаперелетами. Даже до далекого по расстоянию Китая дошел слух, мол, это Лукашенко кукловодит миграционным кризисом Европы.
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Но если отодвинуть в сторону все эти грязные геополитические трюки, то все хорошо понятно даже без перевода. Кто из политиков есть кто. В адрес Запада сыплются проклены, а белорусскому лидеру просто аплодируют.