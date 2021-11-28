«Ох, замёрз ты, замёрз. Ты тоже? Куртку надо». Лукашенко в лагере беженцев пообщался с самыми маленькими

Новости Беларуси. Президент Беларуси на неделе отправился к тем, от кого польские соседи отгородились несколькими рядами колючей проволоки и против кого выставили многотысячную армию. Причем, все происходит в прямом эфире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко о беженцах: самое жуткое, что там у кого-то отец, мать, семья, а они не дают им воссоединиться – читайте здесь.

Евгений Пустовой, СТВ:

Байден, Меркель, Боррель, Дуда, Моравецкий – это политики. А наш Президент еще и человек. Поэтому у них, вершителей чужих судеб, никогда не будет таких кадров.