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«Ох, замёрз ты, замёрз. Ты тоже? Куртку надо». Лукашенко в лагере беженцев пообщался с самыми маленькими

28 ноября 2021 18:30
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Новости Беларуси. Президент Беларуси на неделе отправился к тем, от кого польские соседи отгородились несколькими рядами колючей проволоки и против кого выставили многотысячную армию. Причем, все происходит в прямом эфире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Ох, замёрз ты, замёрз. Ты тоже? Куртку надо». Лукашенко в лагере беженцев пообщался с самыми маленькими -1

Лукашенко о беженцах: самое жуткое, что там у кого-то отец, мать, семья, а они не дают им воссоединиться – читайте здесь.  

Евгений Пустовой, СТВ:
Байден, Меркель, Боррель, Дуда, Моравецкий – это политики. А наш Президент еще и человек. Поэтому у них, вершителей чужих судеб, никогда не будет таких кадров.

«Ох, замёрз ты, замёрз. Ты тоже? Куртку надо». Лукашенко в лагере беженцев пообщался с самыми маленькими -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
- Ох, замерз ты, замерз. Ты тоже? Куртку надо одевать.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Евгений Пустовой # Владимир Караник # Юрий Караев # Джо Байден # Жозеп Боррель # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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