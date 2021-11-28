Как в производстве продуктов используют 3D-принтер и из чего делают вегетарианское мороженое? Рассказал Гордей Гусаков

Новости Беларуси. Белорусы полностью обеспечивают себя мясом и молоком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы четвертые среди мировых производителей сыра. Впереди лишь ЕС, США и Новая Зеландия. А по сливочному маслу, творогу и сухому молоку наша страна в пятерке лучших экспортеров. Но мало кто задумывается, что очередная новинка на прилавке – это заслуга не только производителя. К примеру, как изготавливают сырки для диабетиков и вегетарианское мороженое? Можно ли доверять этикеткам? И причем тут 3D-принтер? О рецептурах нового поколения мы спросили руководителей Института мясо-молочной промышленности. Илона Волынец, СТВ:

Что может в ближайшее время появиться на наших прилавках? Развивается 3D-печать продуктов и вегетарианское питание

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности:

Бесспорно, в тренде находятся и функциональные продукты питания. Суть их в том, что мы должны обогащать наши продукты питания определенными компонентами. В связи с этим учеными нашего института развивается такое направление, как 3D-печать. Здесь представлены сухие смеси и эмульсии для 3D-печати. Илона Волынец:

Получается, что из такой смеси мы получаем готовую продукцию. Гордей Гусаков:

Да. Гордей Гусаков:

Еще одним перспективным направлением является вегетарианское питание. Институтом разработано мороженое с заменением животного белка на растительный. Основные компоненты – гречиха и овес. Илона Волынец:

Если не ошибаюсь, наша молочная продукция уходит на экспорт в 60 стран. Что мы еще можем поставлять? Чем еще можем удивлять, учитывая, что отрасль хорошо развита? Экспорт молочной продукции – 40 % в совокупном аграрном экспорте Гордей Гусаков:

Нужно подчеркнуть, что Беларусь занимает высокие позиции в мировых рейтингах по экспорту сыра, масла, сухой сыворотки. Экспорт именно молочной продукции формирует 40 % в совокупном аграрном экспорте, или 8 % в совокупном экспорте Беларуси.

Наталья Фурик, заместитель директора Института мясо-молочной промышленности:

Могут идти различные виды продуктов на экспорт. Например, даже сухой молочный продукт быстрорастворимый. Для вендинговых аппаратов закончили. Он тоже может идти на экспорт. Илона Волынец:

Качество всегда было нашим брендом. Во все времена славились наши товары за рубежом. В этом и есть наша фишка, но можно же за счет недобросовестных конкурентов и проигрывать на рынке. Мы делаем качественную продукцию, но можем уступать в ценовой политике. «Сокращается доля отечественных товаров в розничной торговле» Гордей Гусаков:

Совершенно верно. Мы как ученые определяем тенденцию последних лет, что у нас сокращается доля отечественных товаров в розничной торговле. У нас есть доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года. Там установлена цифра 85 %. Мы можем рассчитывать на импорт в районе 15 %, но на данный момент цифра 77 % отечественного производства, 23 % – импорт. Динамика, к сожалению, не очень позитивная. Мы уступаем на рынке дешевым продуктам и в чем-то менее качественным, чем белорусские.