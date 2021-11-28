Создадут сырки и мороженое для диабетиков. Узнали, какую необычную мясо-молочную продукцию делают в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусы полностью обеспечивают себя мясом и молоком. Мы четвертые среди мировых производителей сыра. Впереди лишь ЕС, США и Новая Зеландия. А по сливочному маслу, творогу и сухому молоку наша страна в пятерке лучших экспортеров. Но мало кто задумывается, что очередная новинка на прилавке — это заслуга не только производителя. К примеру, как изготавливают сырки для диабетиков и вегетарианское мороженое? Можно ли доверять этикеткам? И причем тут 3D-принтер? О рецептурах нового поколения мы спросили руководителей Института мясо-молочной промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Люблю, когда гости к нам приходят не с пустыми руками. С чего можно начать?

Наталья Фурик, заместитель директора Института мясо-молочной промышленности:

Давайте начнем с больших баночек, это продукт молочный, сухой, с пониженным содержанием белка для взрослых и детей больных фенилкетонурией. Заболевание, которое требует употребление продуктов с минимальным количеством белка. В растворенном виде содержание белка в этом продукте не более 1 %. Очень низкое количество. Покупать это дорого, особенно сейчас в условиях пандемии затруднено сообщение между государствами. Соответственно, тяжело привести данные продукты. Мы планируем освоить производство и производить его у себя на опытно-экспериментальном производстве Института. Илона Волынец:

Диабетики часто жалуются, что у нас нет молочной продукции, которая есть в России. Наталья Фурик:

Есть у нас разработка, причем завершили мы ее недавно. Это масса и сырки творожные, мороженое. Они двух направленностей – низкокалорийные и с сахарозаменителями, то есть те, которые могут употреблять люди с сахарным диабетом. Это мороженное востребовано. Сегодня уже несколько молокоперерабатывающих предприятий успешно выпускают его.

Илона Волынец:

Что может в ближайшее время появиться на наших прилавках? Наталья Фурик:

Из мясных продуктов – очень интересное направление – это продукты со сниженным содержанием соли. Благодаря специальным фитокомплексам, фитокомпозициям было снижено количество соли в мясных продуктах до 30 %. Причем создана целя линейка этих продуктов из разных видов мяса: и свинина-говядина, и мясо кролика, и мясо индейки. Илона Волынец:

Можно ли говорить, что за этим будущее?

Наталья Фурик:

Это направление набирает обороты, оно позволяет формировать состав продукта, сделать его для конкретного человека, то есть обогатить определенными макро- и микронутриентами. Такого рода продукты займут свое место на рынке, до 3 % будет этих продуктов в перспективе. Илона Волынец:

Эти тарталетки пригодны для использования? Наталья Фурик:

Надо обязательно попробовать. О планах и перспективах Института мясо-молочной промышленности