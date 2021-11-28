Лукашенко о беженцах: самое жуткое, что там у кого-то отец, мать, семья, а они не дают им воссоединиться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы замерли?

- Нет.

- Нет еще? Ну потерпите, ну надо им помочь. Ну что поделаешь. Когда-то нашим родителям они помогли. Когда здесь была война, наши туда в Узбекистан, особенно поляки, поляки-то в Иране сидели, в Курдистане, в Ираке, а сейчас они их туда даже на порог не пускают. Ну потерпите немного, ну в беду попали люди. Они продали все для того, чтобы лучше жилось им. И самое жуткое то, что там у кого-то отец, у кого-то мать, у кого-то семья, а они не дают им воссоединиться. Поэтому потерпите, мы решим эту проблему. Я знаю, что и местным жителям, и вам надоело это все, но, представьте, мне еще больше. Вы не верьте, что мы их сюда привезли. Нам этой беды не нужно было, особенно, вот этого лагеря. Это стихийно образовавшийся лагерь. Но для них большая проблема, что через границу каждые сутки проникают от 200 до 400 человек. Они все равно их не удержат, то что они там проволокой перегородили, стены строят, все пустое. Люди идут, их никто не остановит. Поэтому потерпите, я думаю, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами.

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