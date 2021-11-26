«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?
Новости Беларуси. Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 ноября, посещая центр на белорусско-польской границе, где находятся сотни людей, брошенные Европой на произвол судьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задать волнующие вопросы Александру Лукашенко 26 ноября смогли сами беженцы. Глава государства попросил установить «открытые микрофоны». Застрявшие на границе люди еще раз открыто заявили, что хотят попасть в Европу в надежде обрести там лучшую жизнь. Также выступающие поблагодарили и белорусского Президента, и белорусский народ за все, что для них делается.
Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, то проблем бы не было совсем, нас бы везде принимали радушно. Для нас крайне важно попасть в Европу и начать новую жизнь, просто потому, что мы не можем вернуться назад в Ирак. И мы хотим попросить лидеров Европы хотя бы немного быть похожими нас вас. Надеемся, что она откроет свои двери и примет нас с теплым сердцем, как вы. Спасибо за все то хорошее, что вы делаете для нас. Мы никогда это не забудем. Я говорю это от лица всех, кто здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за добрые слова. Я присоединяюсь ко всему тому, что ты только что сказала. Мы не просто будем надеяться, мы будем вместе с вами работать над вашей мечтой.
После общения с беженцами глава государства ответил на вопросы журналистов. Александр Лукашенко отверг заявления о выгоде для Беларуси миграционного кризиса. И тем более наша страна не хочет противостояния в центре Европы. Объяснил Президент и скудность финансовых поступлений с Запада на нужды беженцев. Это связано с тем, что у некоторых дельцов есть желание украсть часть из этих средств.
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