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«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?

26 ноября 2021 13:34
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Новости Беларуси. Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 ноября, посещая центр на белорусско-польской границе, где находятся сотни людей, брошенные Европой на произвол судьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?-1

Задать волнующие вопросы Александру Лукашенко 26 ноября смогли сами беженцы. Глава государства попросил установить «открытые микрофоны». Застрявшие на границе люди еще раз открыто заявили, что хотят попасть в Европу в надежде обрести там лучшую жизнь. Также выступающие поблагодарили и белорусского Президента, и белорусский народ за все, что для них делается.  

«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?-4

Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, то проблем бы не было совсем, нас бы везде принимали радушно. Для нас крайне важно попасть в Европу и начать новую жизнь, просто потому, что мы не можем вернуться назад в Ирак. И мы хотим попросить лидеров Европы хотя бы немного быть похожими нас вас. Надеемся, что она откроет свои двери и примет нас с теплым сердцем, как вы. Спасибо за все то хорошее, что вы делаете для нас. Мы никогда это не забудем. Я говорю это от лица всех, кто здесь.  

«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за добрые слова. Я присоединяюсь ко всему тому, что ты только что сказала. Мы не просто будем надеяться, мы будем вместе с вами работать над вашей мечтой.  

«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?-10

После общения с беженцами глава государства ответил на вопросы журналистов. Александр Лукашенко отверг заявления о выгоде для Беларуси миграционного кризиса. И тем более наша страна не хочет противостояния в центре Европы. Объяснил Президент и скудность финансовых поступлений с Запада на нужды беженцев. Это связано с тем, что у некоторых дельцов есть желание украсть часть из этих средств.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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