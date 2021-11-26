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Лукашенко: Меркель меня попросила отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать

26 ноября 2021 17:15
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Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 000 беженцев. Президента встретили аплодисментами и приветствиями, навстречу выбежали сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: Меркель меня попросила отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать-1

Такое впервые в истории политической культуры. Чтобы президент какой-либо страны приехал в лагерь к беженцам других стран. Фейк про беспрецедентные меры безопасности Александра Лукашенко развеян. Сначала нашего Президента окружили плотным кольцом женщины Востока. Потом журналисты, работающие в полях. Что называется «свободный» микрофон. Любые вопросы. Телефонный разговор Лукашенко – Меркель.  

Лукашенко: Меркель меня попросила отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
По разговору с Меркель я понял, что она прекрасно понимает это и она не против. Естественно, уходящий человек, ее полномочия практически закончились. И второе – европейская солидарность. Она меня попросила, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. И дважды ей повторил: мы постараемся до нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим, чтобы могли уехать те, кто уезжает. Как видите, я выполняю свои обязательства: уже больше 1 000 человек уехали, 400 еще хотят уехать, находятся сегодня в аэропорту. Пусть платят деньги, как они обещали, самолеты фрахтуют, они прилетают, забирают людей.  

Суть в чем? Не хотите решать – скажите, мы без вас будем решать эту проблему. Я вижу, поляки тоже идут на обострение, потому что в Польше сама ситуация непростая. Это правду я говорю. Миллиарды надо получить и отвлечь людей от тех проблем, которые существуют в Польше, – от абортов до фермеров. Мы не будем гнобить этих людей. Если они от нас требуют, чтобы мы их хватали на границе и держали, мы тоже этого делать не будем. Они не хотят решать эту проблему даже по тем направлениям, где ее можно решить. Ну что такое Красному Кресту помочь какими-то деньгами или Минздраву помочь пролечить этих людей? Здесь же больных людей много. А начнется зима, а не дай бог пандемия и прочее, прочее. Что, они этого не понимают? Приехали, покрасовались здесь, уехали – тишина.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Евгений Пустовой # Фотофакт

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