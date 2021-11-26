Лукашенко: Меркель меня попросила отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По разговору с Меркель я понял, что она прекрасно понимает это и она не против. Естественно, уходящий человек, ее полномочия практически закончились. И второе – европейская солидарность. Она меня попросила, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. И дважды ей повторил: мы постараемся до нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим, чтобы могли уехать те, кто уезжает. Как видите, я выполняю свои обязательства: уже больше 1 000 человек уехали, 400 еще хотят уехать, находятся сегодня в аэропорту. Пусть платят деньги, как они обещали, самолеты фрахтуют, они прилетают, забирают людей.

Суть в чем? Не хотите решать – скажите, мы без вас будем решать эту проблему. Я вижу, поляки тоже идут на обострение, потому что в Польше сама ситуация непростая. Это правду я говорю. Миллиарды надо получить и отвлечь людей от тех проблем, которые существуют в Польше, – от абортов до фермеров. Мы не будем гнобить этих людей. Если они от нас требуют, чтобы мы их хватали на границе и держали, мы тоже этого делать не будем. Они не хотят решать эту проблему даже по тем направлениям, где ее можно решить. Ну что такое Красному Кресту помочь какими-то деньгами или Минздраву помочь пролечить этих людей? Здесь же больных людей много. А начнется зима, а не дай бог пандемия и прочее, прочее. Что, они этого не понимают? Приехали, покрасовались здесь, уехали – тишина.

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