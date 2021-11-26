«Затратили на все эти мероприятия 12,6 млн долларов». Лукашенко рассказал, сколько Беларусь потратила на помощь беженцам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы затратили на все эти мероприятия 12,6 миллиона долларов. Они Красному Кресту нашему, Шевцову, перечислили 260 тысяч долларов. А почему деньги не идут, знаете? Наши беглые там сейчас сидят – это те, кто ступенчато получали финансирование. Даже на животных, охрану природы, еще что-то. А шло через Литву, Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую Шевцову отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам, нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину. Если уже откровенно говорить. Не хотят – не надо. Мы разберемся с этими людьми. Но их защищать мы не будем.

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«Если бы все Президенты в Европе были похожи на вас, проблем бы не было совсем». Что ответил на это Лукашенко?