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Щёкин о беженцах: они просто едут к своим семьям, Польша встала на пути этого воссоединения

26 ноября 2021 17:47
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Новости Беларуси. Беларусь не будет политизировать проблемы беженцев. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе. Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране находятся порядка 5 000 беженцев. Президента встретили аплодисментами и приветствиями, навстречу выбежали сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Щёкин о беженцах: они просто едут к своим семьям, Польша встала на пути этого воссоединения-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Александр Лукашенко продемонстрировал во всех отношениях открытость. Сегодняшний диалог, состоящий из вопросов и ответов, говорит о том, что сами беженцы такого доброго и гуманного отношения не ожидали. Они были в шоке. Смею заметить, когда беженцы задавали вопросы, по сути вопросов было видно, что это очень образованные люди, грамотные, понимающие все. Они просто едут к своим семьям, воссоединение. Польша встала на пути этого воссоединения. Беларусь предпримет все усилия, чтобы это произошло. И это нам урок, как доверять звонкам некоторых канцлеров, некоторых глав государств, и как доверять тем, кто клянется, божится в каких-то ценностях, принципах. Принципов у них нет. Надо отметить, что волей-неволей коллективный Запад сам себе сделал медвежью услугу. Президент Лукашенко стал гроссмейстером геополитики в мировом масштабе.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Николай Щекин # Фотофакт

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