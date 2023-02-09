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Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости

09 февраля 2023 19:37
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Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости-1

Александр Лукашенко тепло поздравил ученых с высокими наградами и пожелал заставить весь мир говорить о белорусских достижениях, вырастить плеяду успешных учеников и прославить Отечество. И сейчас вопрос особенно актуален, когда Беларусь противостоит беспрецедентным политическим вызовам. Президент призвал деятелей науки акцентировать внимание на практико-ориентированных темах. Это относится ко всем направлениям исследований.

Тему продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Как ученый и врач она помогает многим слышать мир порой заново, как парламентарий слушает сама. Людмила Макарина-Кибак еще и известная медийная персона. Но за всей этой жизнью в цейтноте успевает уделить внимание ее величеству науке.

Людмила Макарина-Кибак: «По многим нашим начинаниям мы были и остаемся первыми в Европе». Подробнее здесь.

Дворец Независимости – это и рабочая резиденция Президента, и место для самых торжественных и приятных встреч. Таких, например, как вручение дипломов докторам наук и аттестатов профессуре. Событие действительно нерядовое.

Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости-7

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В 2022 году докторами наук стали 48 человек, а профессорами – 83 соискателя. Белорусская ВАК очень разборчива. Оттого звание или степень еще значимее.

Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости-10

Евгений Пустовой:
Беларусь – это мы. Как работаем, такую страну и имеем. Дворец Независимости – это еще и отражение развития государства. Инновационные материалы и уникальная отделка – все наше. Для научной элиты сегодня же была проведена экскурсия по современной достопримечательности Беларуси. В преддверии очередной годовщины «минских соглашений» вот он, самый известный зал переговорного процесса. Но оппоненты все-таки выбрали войну. На интеллектуальную борьбу ради сохранения мира в стране ориентирует Президент.

Лукашенко: «В науке нет времени почивать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами». Подробнее здесь.

Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости-13

Лицо белорусской науки – это разработки. Недавно в Минске прошла выставка интеллектуальных достижений страны. Теперь ее увидят в каждом областном центре. А как иначе, когда такие эмоции.

Лукашенко: «Это наше будущее». От спутников до ноутбуков – показываем лучшие творения белорусской науки. Подробнее здесь.

Всегда пример практикоориентированности – это разработки в области медицины. Именно в этой сфере в 2022 году присуждено больше всего ученых степеней. Успешно защищены 63 диссертации, а это каждая шестая от всех поданных работ. Когда онкологи говорят пациентам: «Мы сделали все возможное», тогда и отправляют к Павлу Демешко. Дважды доктору: и по профессии, и по званию.

Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости-16

Павел Демешко, главный научный сотрудник лаборатории лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Чудес не бывает, на самом деле. Но с развитием той же самой техники, а, например, мы занимаемся лечением пациентов с метастазами в головном мозге – это крайне сложная и тяжелая группа пациентов. Но благодаря этому есть люди, которые живут уже три или четыре года. Хотя до этих исследований, в принципе, год, может, был бы максимальной продолжительностью. Конечно, это вызывает только положительные эмоции.

Лукашенко: «Завтра молодые должны управлять государством, но они что-то от нас должны получить».

Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости-19

Евгений Пустовой:
Чем больший задел сегодня, тем легче завтра. Это как в науке: открытие – залог создания отдельной школы, которая в свою очередь должна приносить новые достижения. Таков он, научный севооборот. Зерна посеяны, ждем урожая. Поэтому если мир стоит у черты новой перезагрузки, то белорусская научная мысль – умиротворение. Такое же название и у выставки, которая открылась во Дворце Независимости. Здесь все: сочетание жизненных красок и миролюбивого пейзажа. Все, как в Беларуси.

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# Госнаграды # общество # Людмила Макарина-Кибак # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Павел Демешко # Фотофакт

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