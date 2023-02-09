Торжественное вручение дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Главные события из Дворца Независимости

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко тепло поздравил ученых с высокими наградами и пожелал заставить весь мир говорить о белорусских достижениях, вырастить плеяду успешных учеников и прославить Отечество. И сейчас вопрос особенно актуален, когда Беларусь противостоит беспрецедентным политическим вызовам. Президент призвал деятелей науки акцентировать внимание на практико-ориентированных темах. Это относится ко всем направлениям исследований. Тему продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Как ученый и врач она помогает многим слышать мир порой заново, как парламентарий слушает сама. Людмила Макарина-Кибак еще и известная медийная персона. Но за всей этой жизнью в цейтноте успевает уделить внимание ее величеству науке. Людмила Макарина-Кибак: «По многим нашим начинаниям мы были и остаемся первыми в Европе». Подробнее здесь . Дворец Независимости – это и рабочая резиденция Президента, и место для самых торжественных и приятных встреч. Таких, например, как вручение дипломов докторам наук и аттестатов профессуре. Событие действительно нерядовое.

Евгений Пустовой:

Беларусь – это мы. Как работаем, такую страну и имеем. Дворец Независимости – это еще и отражение развития государства. Инновационные материалы и уникальная отделка – все наше. Для научной элиты сегодня же была проведена экскурсия по современной достопримечательности Беларуси. В преддверии очередной годовщины «минских соглашений» вот он, самый известный зал переговорного процесса. Но оппоненты все-таки выбрали войну. На интеллектуальную борьбу ради сохранения мира в стране ориентирует Президент. Лукашенко: «В науке нет времени почивать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами». Подробнее здесь .

Лицо белорусской науки – это разработки. Недавно в Минске прошла выставка интеллектуальных достижений страны. Теперь ее увидят в каждом областном центре. А как иначе, когда такие эмоции. Лукашенко: «Это наше будущее». От спутников до ноутбуков – показываем лучшие творения белорусской науки. Подробнее здесь . Всегда пример практикоориентированности – это разработки в области медицины. Именно в этой сфере в 2022 году присуждено больше всего ученых степеней. Успешно защищены 63 диссертации, а это каждая шестая от всех поданных работ. Когда онкологи говорят пациентам: «Мы сделали все возможное», тогда и отправляют к Павлу Демешко. Дважды доктору: и по профессии, и по званию.