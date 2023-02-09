«Спрос на рапсовое масло колоссальный». Лукашенко рассказали, как ещё можно использовать рапс

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

Современная наука – это не только Starlink. Миролюбивая Беларусь готова экспортировать миру продовольствие – такое нужное и необходимое, полезное и качественное. В этом зерно развития. В рапсовом зернышке тоже.

Ядвига Пилюк, заведующая отделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Востребованность этой культуры будет возрастать. Кроме растительного масла, рапс производит белок. Он для нас может даже самый главный. Но в мире уже пошли производства по применению рапсового белка в качестве питания человека.

Здесь присутствуют ученые-медики. Этот вопрос надо потихоньку изучать. И наш председатель Президиума... Изучать и использовать этот белок на питание людям, так как соевый белок приводит к аллергиям. Я считаю, что уже в мире есть (в Канаде и Германии) небольшие заводы по производству белка из рапса, пищевого белка из рапса. Под это подработать свои технологии, качества мы достигли и идем в ногу с мировым производством. Рапсовое масло – это практически натуральная смесь оливок, подсолнечника и льна. То есть там Омега-9, Омега-6, Омега-3.