«Спрос на рапсовое масло колоссальный». Лукашенко рассказали, как ещё можно использовать рапс
Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.
Современная наука – это не только Starlink. Миролюбивая Беларусь готова экспортировать миру продовольствие – такое нужное и необходимое, полезное и качественное. В этом зерно развития. В рапсовом зернышке тоже.
Ядвига Пилюк, заведующая отделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Востребованность этой культуры будет возрастать. Кроме растительного масла, рапс производит белок. Он для нас может даже самый главный. Но в мире уже пошли производства по применению рапсового белка в качестве питания человека.
Здесь присутствуют ученые-медики. Этот вопрос надо потихоньку изучать. И наш председатель Президиума... Изучать и использовать этот белок на питание людям, так как соевый белок приводит к аллергиям. Я считаю, что уже в мире есть (в Канаде и Германии) небольшие заводы по производству белка из рапса, пищевого белка из рапса. Под это подработать свои технологии, качества мы достигли и идем в ногу с мировым производством. Рапсовое масло – это практически натуральная смесь оливок, подсолнечника и льна. То есть там Омега-9, Омега-6, Омега-3.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спрос на рапсовое масло колоссальный. И на рапс. Да, мы должны больше рапса получать, потому что это хорошие деньги. Но, к сожалению, культура очень требовательная, вы знаете, к технологиям, чтобы выдерживать технологии, а урожайность пока слабовата. У некоторых 15-20, а у отдельных хозяйств – за 40 центнеров с гектара. Ну, вы знаете эту вилку и разбежку. Все бросились производить рапс, потому что уже 15 центнеров – это уже рентабельно.
– Даже 7-8, если ничего не вносят...
– Затраты должны быть определенные. Понятно, что с небольшой урожайностью уже получаем хороший эффект. Но нам надо стремиться к этим 40 центнерам. Надо стремиться.
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