В Фаниполе у оживлённой трассы спиливают деревья. Обратились в ЖКХ и выяснили, что происходит

Новости Беларуси. На горячую линию телеканала СТВ обратился зритель из Фаниполя. Он живет в доме на улице Заводской и обеспокоен тем, что сейчас спиливают деревья вдоль оживленной дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина переживает, что весной из-за отсутствия зеленых крон жители улицы лишатся защиты от загазованности и песчаных заносов. Однако в ЖКХ пояснили, что это санитарная обрезка насаждений. Процедура позволяет активировать рост новых побегов, исправляет дефекты кроны и самое главное – удаляет опасные старые ветки. Обрезку проводят один раз в 3-5 лет.

Анатолий Бруй, начальник Фанипольского участка Дзержинского ЖКХ:

На улице Заводской в 2018 году планово была произведена обрезка каштанов. Спустя определенное количество времени мы решили повторить эту обрезку. Данная обрезка деревьев совершается на основании закона Республики Беларусь «О растительном мире». Каштаны имеют свойство после обрезки по весне пускать молодые побеги и формировать крону очень быстро.