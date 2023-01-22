Лукашенко: «Это наше будущее». От спутников до ноутбуков – показываем лучшие творения белорусской науки

Новости Беларуси. Продавать, как говорят, – это тоже отдельная наука. Видимо, просто не все еще постигли ее тонкости. Сейчас о тех, кто по-настоящему делает нашу жизнь лучше, без всякого обмана и ухищрений. Это мы об ученых, которые просто взорвали в хорошем смысле слова общественность, представив на отдельной выставке последние белорусские разработки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наша страна относится к государствам с высоким уровнем научно-технического развития. Это подтверждают многочисленные рейтинги, исследования. Их много, самого разного формата. Но главное, о чем говорят эти цифры, что белорусам удалось сохранить и капитализировать наше главное богатство – это ум и талант, которыми нас наделила природа. И это в некотором роде даже важнее природных ресурсов и полезных ископаемых.

А сколько пик летело в сторону Президента при запуске того же спутника. Говорили, мол, лучше построить еще одну больницу или общежитие, зачем тратить столько денег на воздух. Но сегодня, когда по нам ударили санкции и практически вся информация из космоса для белорусов оказалась недоступной, ее не купить ни за какие деньги. Если бы не свой спутник, мы бы оказались просто слепыми и глухими. А значит, более уязвимы для так называемых партнеров.

А микросхемы? Сегодня без них даже завтрак не разогреется, не говоря уже о запуске спутника или АЭС.

Как известно, Запад ввел запрет на поставку критически важных чипов в Россию. Да, в Беларуси их не сразу заместят, лукавить не стоит, но важно другое: в нашей стране сохранились те же предприятия типа «Интеграла», «Электрона», где есть с кем и с чем работать. Вспомните, сколько раз Президенту, мягко говоря, предлагали устроить большую распродажу госимущества?

Хотя санкции заставили по-новому посмотреть и на бытовую технику. В 2023 году в Беларуси на «Горизонте» впервые собрана партия отечественных ноутбуков, и локализацию, то есть число белорусских деталей, обещают довести до 30 %. Такое производство стало возможным из-за западных санкций на электронику. Оказалось, к примеру, что на рынке Союзного государства нет своих процессоров, а те, что производил Тайвань, нам перестали продавать.

То есть можно привести сотни примеров, что наука сегодня не просто трата денег (хотя стоит она немало, конечно), а это обеспечение суверенитета и независимости. И это уже бесценно. Так в чьих руках наше высокотехнологичное будущее и что сегодня двигатель прогресса? Наш политобозреватель Евгений Пустовой изучил все новое в белорусских научных рядах. Фантастика, просто космос! Нет. Все проще, без пафоса. Это «Беларусь интеллектуальная».

Разрешите вам представить разработки молодых ученых.

– То есть это наше будущее?

– Да.

Перед входом в павильон поток посетителей традиционно встречают тракторы под прикрытием вертолетов. Что общего? Вся техника беспилотная. На таком тракторе не то что в Украину, в Сингапур не стыдно ехать. Но это не политический нарратив, это о науке.

Задание на выполнение формирует оператор. И загружается в память электронной системы управления.

– То есть трактористов больше не будет?

– Тракторист не нужен. Дальше трактор выполняет обработку почвы самостоятельно. Мы гордимся рекордным урожаем хлеба. Но зерно-то достижений – в научных ноу-хау. Хотя не хлебом единым жива белорусская научная мысль.

Задействованы все сферы, мы не двигаемся в каком-то одном направлении. Мы разносторонние.

Белорусы о выставке «Беларусь интеллектуальная»: даже для людей опытных есть нюансы, которые впечатляют.

Два 21-й, цель вашей работы разрешаю. После атаки выход влево.

– Два 21-й, на курсе 340 – тысяча.

– Два 22-й, вывод влево, отстрел.

Как в реальности. Почему как? Именно так в Военной академии готовят будущих асов. Возможности рассчитаны сразу на восемь экипажей. Тренажер высшего пилотажа выполнили отечественные программисты по заданию военных. Можно ведь смоделировать даже такие ситуации, которые в реальности смертельны.

Кирилл Крусь, старший преподаватель Военной академии Беларуси:

Некоторые особые случаи в реальности и невозможно отработать. То есть нецелесообразно. Стоимость авиационной техники может на сегодня доходить до 40-50 миллионов долларов, а в виртуальном пространстве можем провести некоторые эксперименты, создать ту обстановку, которую в реальности мы не можем. Президент оценил АПК и ВПК, но удивило Первого другое. «Весной дашь проехать?» Президенту показали наш электрокар, белорусские лимоны и даже автономных роботов. Показываем: искусственные суставы и композитные стройматериалы. Изумруды и бриллианты. Главное богатство Беларуси – интеллект нации. Искусственный в том числе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю, да господь с вами, приезжайте! И пока инвесторы дальней дуги – перспектива, программы Союзного государства приземлили научный полет наших конструкторов как гири на карьерном самосвале.

Александр Здобников, заместитель директора Минского НИИ радиоматериалов:

Ежедневно сотни БелАЗов передвигается, мы можем увеличить их загрузку благодаря тому, что сможем в динамичном режиме вешать груз, который насыпает экскаваторщик. И поехали. В смысле, полетели с нашими чипами. Зря сомневались, мол, наши ученые звезд с неба не хватают.

Александр Здобников:

Бесконтактные датчики были когда-то тоже разработаны, сегодня они нужны как импортозамещающая программа. Для оршально, «Беллесбумпрома», «Беллегпрома» и так далее. Станки – там везде нужны бесконтактные выключатели. И заканчивая Антарктидой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Если судьба подарила вам лимон, а в данном контексте гибрид, адаптированный к нашим условиям нашими белорусскими мичуринами, то необходимо выжать все соки и сделать из него лимонад. Так и поступает наша белорусская наука, что природопользование, ВПК, АПК. После санкций против России белорусский космос очень востребован.

Вот они, реальные плоды импортозамещения. Даже вкусные. Наверное. Президент точно раскусит тот еще гибридный фрукт. А вот плод развития сохраненного Президентом с тяжелых 90-х «Горизонта». Лукашенко: в Беларуси достаточно научно-технических разработок не только для обороны, но и для мирной жизни. После такого пира гаджеты с надкусанным «яблоком» заместят наши ноуты быстрее, чем садоводы обычные польские яблоки. На горизонте производство 80 модификаций ноутбуков от «Горизонта».

Евгений Пустовой:

Поздравляю, сделали яблочников. Сложно было? Как все начиналось?

– Началось все с идеи, что нужно какое-то импортозамещение, свой продукт, ноутбук, узнаваемый бренд.

– Раньше просто брали и клеили. Здесь что наше, что чужое?

– Степень локализации 31 %. Это не коробка и наклейка. Проведена серьезная работа. В настоящий момент стараемся ее повысить еще.

Прозрачные телевизоры и аппарат, для которого любой диагноз понятен. Около тысячи экспонатов – с удовольствием констатирует руководитель Академии наук. Каждый второй уже используется – рапортует вице-премьер. Все: от роботов до роботов-пылесосов. От тех, что ходят по земле и летают по воздуху. Такой агрегат следов на поле не оставит. Разве только след в сердце крепкого хозяйственника. Полезная вещь.

Кирилл Кобелев, начальник отдела маркетинга и продаж:

Нет смысла нам производить свои электродвигатели. Мы берем лучшие зарубежные аналоги и, может быть, какая-то микросхема. Все остальное – это наше производство. Можно с уверенностью сказать, что 85-90 %.

Но молодежь кружила не над беспилотниками, а у электрокаров.

Эти выставки, все это молодежь должна посещать. Видишь, что Беларусь развивается.

– Я с ней согласна.

Эврика. Заново открыть для себя страну на этой выставке могут и студенты, и их преподаватели. Такого в книгах не написано, а вот что написано, Президенту (в прошлом учителю истории) презентовали. Историю нашей государственности.

С 1 сентября во всех университетах студенты изучают уже сейчас новую интегрированную дисциплину – историю белорусской государственности.

– Да няма тут Полоцкого княжества.

– Вось, першае дзяржаўнае ўтварэнне.

– Там будет, да? Это отдельно надо подчеркивать! А то ВКЛ есть, Российская империя есть, думаю, Советский Союз. Ну я почитаю.

Перевернуть страницу противостояния Минск готов. А по другую сторону границы... Лукашенко: «Уже и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать». Подробнее здесь. Сесть в кабриолет, попозировать у пикапа. Кстати, технологии помогают и в технике пикапа, в смысле знакомств.