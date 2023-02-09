Людмила Макарина-Кибак: «По многим нашим начинаниям мы были и остаёмся первыми в Европе»

Новости Беларуси. Все инновационные разработки должны укреплять экономику и национальную безопасность государства. Об этом 9 февраля заявил Президент Беларуси на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «В науке нет времени почивать на лаврах и нет времени упиваться какими-то успехами». Читайте здесь.

Дипломы доктора наук из рук главы государства сегодня получили восемь ученых. Они проявили себя в разных направлениях и создали уникальные разработки в медицине, информатике, физике, биологии. Огромный и далеко не простой путь прошли и те, кто был удостоен звания профессора. Это специалисты в области агрономии, педагогики, права, военного искусства. Понятно, что это лишь малая часть тех людей, которые стали обладателями высоких званий и степеней. Но это однозначно подтверждает: у белорусской науки есть будущее.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы гордимся тем, что очень по многим нашим начинаниям мы были и остаемся первыми в Европе. Значит, диссертационная работа пригодилась и имеет практическое применение. У нас есть очень много методик восстановления слуха. И методики не те, когда мы применяем именно какие-то аппараты, а когда мы их совершенствуем. Мы тоже называем их протезами, протезами среднего уха. Мы получили, усовершенствовали методику. И в этом мы зачастую первые в Европе, если мы говорим чисто по хроническим, опять же.

Павел Демешко, главный научный сотрудник лаборатории лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Чудес не бывает на самом деле. Но с развитием той самой техники, например, мы занимаемся лечением пациентов с метастазами в головном мозге. Это крайне сложная, тяжелая группа пациентов. Но благодаря этому есть люди, которые живут уже три или четыре года. Хотя до этих исследований, в принципе, год, может быть, был максимальной продолжительностью. Конечно, это вызывает только положительные эмоции.