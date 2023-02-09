«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун
Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Умершие предки влияют на жизнь живых»
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что скажет эзотерика? Я знаю, существует мнение, что наши умершие предки влияют на жизнь живых в настоящем? Так ли это?
Андрей Сазонов, колдун:
В любом случае, даже если брать третье колено – родовое проклятье, как я знаю, есть от третьего до седьмого колена. Да, на самом деле покойники влияют.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Может быть к вам приходят на консультацию проработать какое-то родовое проклятье или вы сами можете посмотреть?
Андрей Сазонов:
Родовое проклятье – это не простая порча, с ней очень трудно работать. Во-вторых, нужно найти предков, которые прокляли.
Юлия Самусенко:
Как вы определяете? Приходит к вам человек, вы смотрите на него и можете понять, что у него есть проклятье? Может быть вы сможете посмотреть, есть ли у нас с Алесей какое-нибудь родовое проклятье или это не так просто делается? Что нужно для того, чтобы вы смогли это рассказать?
Андрей Сазонов:
Я могу ответить, сколько у вас детей будет.
Юлия Самусенко:
Ничего себе! Давайте, расскажите.
Андрей Сазонов:
Вообще, двое у вас должно быть.
Юлия Самусенко:
Двое будет?
Андрей Сазонов:
Да.
Составляем родословную, чтобы познать негативный и позитивный опыт
Алеся Лакина:
Часто астрологи и тарологи парируют такими понятиями, как родовые сценарии. Что это за понятия?
Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Разные астрологи бывают и тарологи тоже. Родовой сценарий – его фактически нет. Родовая наследственность – это действительно есть. Очень важно, для чего мы составляем родословную. Мы составляем для того, чтобы познать и негативный, и позитивный опыт, пробудить в себе это наследие предков. Поэтому, если ты не знаешь своих предков в седьмом, восьмом и дальше коленах, так и не составил родовое генеалогическое древо, нужно просто изучать историю. Нужно просто понимать, что наши предки жили в том времени, этими ценностями. У нас великолепная христианская история, великое дохристианское, славянское, прославянское прошлое.
Это груз наследственности
Анжелика Шестовец:
Что касается проклятья, любое проклятье – это закрытость.
Юлия Самусенко:
Вы верите в это проклятье, что действительно оно может быть?
Анжелика Шестовец:
Нет, я не верю. Я воспринимаю это как груз наследственности.
Алеся Лакина:
Андрей, вы в это верите?
Андрей Сазонов:
Я не согласен насчет родового проклятья.
Юлия Самусенко:
Почему?
Андрей Сазонов:
Астрологи же тоже ошибаются, правильно? Не туда звезда повернула.
Алеся Лакина:
Колдуны не ошибаются?
Андрей Сазонов:
Хорошие – нет.
Юлия Самусенко:
Вы считаете себя хорошим?
Андрей Сазонов:
Шарлатанов много на эту тематику. Очень много появилось. Они считают, что это легкие деньги зарабатывать. Есть, так же как и церковь. Я против церкви не имею.
Убийца, вор или блудник. Могут ли грехи предков влиять на судьбу? Ответил священник – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!