«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун

Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Умершие предки влияют на жизнь живых» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что скажет эзотерика? Я знаю, существует мнение, что наши умершие предки влияют на жизнь живых в настоящем? Так ли это?

Андрей Сазонов, колдун:

В любом случае, даже если брать третье колено – родовое проклятье, как я знаю, есть от третьего до седьмого колена. Да, на самом деле покойники влияют. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Может быть к вам приходят на консультацию проработать какое-то родовое проклятье или вы сами можете посмотреть? Андрей Сазонов:

Родовое проклятье – это не простая порча, с ней очень трудно работать. Во-вторых, нужно найти предков, которые прокляли. Юлия Самусенко:

Как вы определяете? Приходит к вам человек, вы смотрите на него и можете понять, что у него есть проклятье? Может быть вы сможете посмотреть, есть ли у нас с Алесей какое-нибудь родовое проклятье или это не так просто делается? Что нужно для того, чтобы вы смогли это рассказать?

Андрей Сазонов:

Я могу ответить, сколько у вас детей будет. Юлия Самусенко:

Ничего себе! Давайте, расскажите. Андрей Сазонов:

Вообще, двое у вас должно быть. Юлия Самусенко:

Двое будет? Андрей Сазонов:

Да. Составляем родословную, чтобы познать негативный и позитивный опыт Алеся Лакина:

Часто астрологи и тарологи парируют такими понятиями, как родовые сценарии. Что это за понятия?

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:

Разные астрологи бывают и тарологи тоже. Родовой сценарий – его фактически нет. Родовая наследственность – это действительно есть. Очень важно, для чего мы составляем родословную. Мы составляем для того, чтобы познать и негативный, и позитивный опыт, пробудить в себе это наследие предков. Поэтому, если ты не знаешь своих предков в седьмом, восьмом и дальше коленах, так и не составил родовое генеалогическое древо, нужно просто изучать историю. Нужно просто понимать, что наши предки жили в том времени, этими ценностями. У нас великолепная христианская история, великое дохристианское, славянское, прославянское прошлое. Это груз наследственности Анжелика Шестовец:

Что касается проклятья, любое проклятье – это закрытость. Юлия Самусенко:

Вы верите в это проклятье, что действительно оно может быть? Анжелика Шестовец:

Нет, я не верю. Я воспринимаю это как груз наследственности.

Алеся Лакина:

Андрей, вы в это верите? Андрей Сазонов:

Я не согласен насчет родового проклятья. Юлия Самусенко:

Почему? Андрей Сазонов:

Астрологи же тоже ошибаются, правильно? Не туда звезда повернула.