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«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун

09 февраля 2023 19:14
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Генеалогическое древо. Некоторые составляют родословную в надежде, что в их жилах течет голубая кровь, другие собирают информацию для потомков, третьи озаботились здоровьем и хотят знать о семейных заболеваниях. О том, куда обращаться, чтобы узнать историю своей семьи, как передать память о себе и предках в эпоху диджитал и почему судьбы родителей и детей так часто схожи, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Умершие предки влияют на жизнь живых»

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что скажет эзотерика? Я знаю, существует мнение, что наши умершие предки влияют на жизнь живых в настоящем? Так ли это?

«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун-1

Андрей Сазонов, колдун:
В любом случае, даже если брать третье колено – родовое проклятье, как я знаю, есть от третьего до седьмого колена. Да, на самом деле покойники влияют.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Может быть к вам приходят на консультацию проработать какое-то родовое проклятье или вы сами можете посмотреть?

Андрей Сазонов:
Родовое проклятье – это не простая порча, с ней очень трудно работать. Во-вторых, нужно найти предков, которые прокляли.

Юлия Самусенко:
Как вы определяете? Приходит к вам человек, вы смотрите на него и можете понять, что у него есть проклятье? Может быть вы сможете посмотреть, есть ли у нас с Алесей какое-нибудь родовое проклятье или это не так просто делается? Что нужно для того, чтобы вы смогли это рассказать?

«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун-4

Андрей Сазонов:
Я могу ответить, сколько у вас детей будет.

Юлия Самусенко:
Ничего себе! Давайте, расскажите.

Андрей Сазонов:
Вообще, двое у вас должно быть.

Юлия Самусенко:
Двое будет?

Андрей Сазонов:
Да.

Составляем родословную, чтобы познать негативный и позитивный опыт

Алеся Лакина:
Часто астрологи и тарологи парируют такими понятиями, как родовые сценарии. Что это за понятия?

«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун-7

Анжелика Шестовец, астролог, представитель Авестийской школы астрологии:
Разные астрологи бывают и тарологи тоже. Родовой сценарий – его фактически нет. Родовая наследственность – это действительно есть. Очень важно, для чего мы составляем родословную. Мы составляем для того, чтобы познать и негативный, и позитивный опыт, пробудить в себе это наследие предков. Поэтому, если ты не знаешь своих предков в седьмом, восьмом и дальше коленах, так и не составил родовое генеалогическое древо, нужно просто изучать историю. Нужно просто понимать, что наши предки жили в том времени, этими ценностями. У нас великолепная христианская история, великое дохристианское, славянское, прославянское прошлое.

Это груз наследственности

Анжелика Шестовец:
Что касается проклятья, любое проклятье – это закрытость.

Юлия Самусенко:
Вы верите в это проклятье, что действительно оно может быть?

Анжелика Шестовец:
Нет, я не верю. Я воспринимаю это как груз наследственности.

«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун-10

Алеся Лакина:
Андрей, вы в это верите?

Андрей Сазонов:
Я не согласен насчет родового проклятья.

Юлия Самусенко:
Почему?

Андрей Сазонов:
Астрологи же тоже ошибаются, правильно? Не туда звезда повернула.

«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун-13

Алеся Лакина:
Колдуны не ошибаются?

Андрей Сазонов:
Хорошие – нет.

Юлия Самусенко:
Вы считаете себя хорошим?

Андрей Сазонов:
Шарлатанов много на эту тематику. Очень много появилось. Они считают, что это легкие деньги зарабатывать. Есть, так же как и церковь. Я против церкви не имею.

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