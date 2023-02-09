Лукашенко: «Завтра молодые должны управлять государством, но они что-то от нас должны получить»

Беларусь сильна медициной, продовольственной сферой, лазерами и микроэлектроникой. Но надо самые актуальные разработки в сфере обороны. Как примета времени, за столом сразу три человека в форме. Время филигранной работы. Во всех сферах. В науке – точно. Президент поднимает вовсе не риторический вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько мы там, 0,35 сегодня производим нанометров? А лучше 0,7?

– 0,6

– 0,6 уже? Вот куда надо идти. И у меня главный вопрос, я им буду на следующей неделе, наверное, заниматься на наших предприятиях: знаем ли мы, как прийти к 0,7? Ну, не хватает денег? Решаемо. Но есть ли у нас люди, которые могут, получив деньги, закупив даже оборудование нужное, которое мы не можем здесь произвести, получить эти 0,7? Это вам наперед задача, чтобы вы к ней подготовились вместе с нашими специалистами. Сейчас это важнейший вопрос. Это момент. Маятник качнулся в вашу сторону. И надо использовать это время, потому что завтра будет поздно. Завтра мир опять успокоится и будет почивать на лаврах, на тех достижениях, которые вы получили на сегодняшний момент. Тихо будет, спокойно, вольготно, все будут жить, жиреть в заново перераспределенном мире. Мир будет другой. Это уже никто сегодня не оспаривает. Поэтому надо воспользоваться моментом. Воспользуемся – будет результат.

Это основа нашей независимости.

Если не будет движения вперед, притом движения быстрого, мощного – толку не будет. Поэтому когда я там на совещаниях с правительством или где-то на местах очень жестко требую сегодня не только с них, но и с вас, вы должны понимать, что это не мне надо. Завтра молодые должны управлять государством, но они что-то от нас должны получить. Какой-то должен быть фундамент, чтобы они тоже стояли на плечах.

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