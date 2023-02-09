«Без науки никак и никуда». Лукашенко рассказал, кто отвечает за внедрение научных изобретений

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без науки никак и никуда. Нам надо заниматься наукой. И особенно освоением того, что вы создаете. Тут с меня взятки гладки. У нас всегда была проблема, я же не вчера пришедший к власти президентской человек. Я же уже, дай бог, скоро 30 лет работаю. И в этом мое преимущество. Все время жаловались. Ученые говорят: вот, мы изобрели, а Пархомчик не хочет, он не внедряет и прочее. И тогда я принял простое решение: окончательное решение в этом споре принимает руководитель Академии наук. Если есть спор: вы изобрели, а кто-то не берет в производство – он окончательное решение принимает. Но в этом случае вице-премьер, министры, если они не согласны, потому что может быть и такое, что оно и не надо и вообще глупость какая-то. Только одному этому изобретателю известно, ученому, он может напрямую обратиться ко мне. И мы тогда соберемся, примем соответствующее решение. Но такого, уже лет пять прошло после принятия этого решения, ни разу ко мне как к арбитру никто не пришел. Я специально это говорю: зависит все от руководителя Академии наук. Научные изобретения – вы там в этом котле варите, смотрите, надо, не надо – он принимает решение и несет ответственность.

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